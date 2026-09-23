Cumbre Gobierno-UIA para limar asperezas

Luego de los contrapuntos públicos y en un escenario desfavorable para el sector, la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió con autoridades del Gobierno nacional.

Del encuentro participaron el titular de la entidad, Martín Rappallini, acompañado de David Uriburu (vicepresidente de Desarrollo Industrial), Rodrigo Pérez Graziano (vicepresidente sectorial), Eduardo Nougués (secretario) y Laura Bermúdez (directora ejecutiva); del lado del Ejecutivo estuvieron el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.

La cúpula de la UIA y los funcionarios analizaron la situación del sector y plantearon una serie de reclamos vinculados con mejoras en la actividad.

Durante el encuentro, los empresarios pusieron sobre la mesa sus principales problemáticas: la caída de las ventas, el aumento de los costos de la energía y la competencia desleal, con especial preocupación por el impacto que tienen estas variables sobre las pequeñas y medianas empresas.

contrabando

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con el contrabando y la competencia desleal. Los industriales reclamaron avanzar con medidas que permitan reforzar los controles y evitar que el ingreso irregular de productos genere una desventaja para las empresas que producen en el país.

La UIA también expresó su preocupación por la evolución de la actividad industrial y el empleo. Según plantearon los empresarios, la recuperación no es homogénea y algunos sectores todavía tienen dificultades para recuperar sus niveles de producción.

En ese contexto, los industriales reclamaron medidas para mejorar el acceso al crédito, impulsar la construcción y reducir los costos que afectan la competitividad. También plantearon una serie de propuestas tributarias y financieras.

Entre los pedidos mencionaron un esquema de mejoras tributarias para impulsar la construcción, extender el pago a cuenta de IVA y Ganancias del impuesto a los débitos y créditos; y una reducción de la tasa del plan de pagos implementado por ARCA, que actualmente es de 2,75%. Además, reclamaron alternativas de financiamiento para afrontar los costos de la energía.

Este último también formó parte de los ejes centrales del encuentro.

Energía Según la UIA, los usuarios categorizados como GUDI -Grandes Usuarios de la Distribuidora- recibieron facturas con subas de entre 90% y 100% en el costo básico. De acuerdo con los industriales, ese incremento llevó a que el valor de las facturas prácticamente se duplicara. Según la UIA, los usuarios categorizados como GUDI -Grandes Usuarios de la Distribuidora- recibieron facturas con subas de entre 90% y 100% en el costo básico. De acuerdo con los industriales, ese incremento llevó a que el valor de las facturas prácticamente se duplicara.