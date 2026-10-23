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Cumpleaños 56 en Olivos: “No hay lugar para festejos”

Por Redacción

Su cumpleaños 56 años pasó ayer el presidente Javier MIlei y lo hizo en la residencia de Olivos sin agenda oficial, mientras que dijo que “no hay lugar para festejos”. Al ser consultado sobre cómo arrancó la celebración, contó: “Llegué (de España), bajé del avión y tuve la fortuna de que me estuvieran esperando los granaderos e hicieron algunas canciones para mí, lo cual disfruté mucho”.

“Después me encontré con mi hermana y empecé a trabajar, se fue al mediodía y cada uno sigue trabajando por su lado”, agregó y recalcó: “No hay paz, se trabaja todo el tiempo”.

Además del recibimiento por parte de los granaderos, su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los diputados de La Libertad Avanza, le cantaron el feliz cumpleaños, lo cual quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales.

Piden información sobre el viaje a España

La diputada nacional por la Coalición Cívica Mónica Frade, mientras, presentó un proyecto de resolución en el que pides la Secretaría General de la Presidencia que brinde información detallada sobre el último viaje del presidente Javier Milei a España.

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