Dánica anunció el cierre definitivo de una fábrica y trabajadores retoman protestas

La firma Dorada S.A. (ex Flora Dánica), productora de la reconocida margarina y propiedad del Grupo Beltrán, confirmó el cese de sus operaciones en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol a partir del próximo 30 de septiembre. La medida deja en una situación crítica a 30 operarios.

La decisión fue comunicada internamente a través del área de Recursos Humanos. Según detalló el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA), la empresa dispuso que los empleados perciban sus haberes hasta la fecha estipulada de cierre, aunque se les prohibió el ingreso físico al establecimiento industrial.

Ante este escenario, los trabajadores montaron una carpa frente al predio fabril y organizaron guardias de permanencia por turnos, a la espera de respuestas formales.

Desde el sindicato advirtieron que todavía no recibieron ninguna notificación legal ni cartas documento individuales, limitándose la comunicación a un aviso administrativo de la empresa.

El secretario general adjunto del SOEIA, Ezequiel Roldán, señaló que la compañía adelantó su intención de abonar las indemnizaciones bajo los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

No obstante, el gremio ya formalizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y requirió la urgente realización de una audiencia virtual para destrabar el conflicto.

Antecedentes y cuestionamientos

Esta clausura reflota un escenario crítico similar al transcurrido en diciembre de 2024, cuando la planta también había interrumpido sus actividades. En aquella oportunidad, tras intensas negociaciones que involucraron al gremio y a carteras provinciales, la producción se había retornado en febrero de 2025.

Por otro lado, desde la conducción sindical cuestionaron los argumentos esgrimidos por la firma —que adjudica la medida a una retracción general del consumo— y deslizaron que existen factores financieros paralelos.

“Son cuestiones de la empresa, algunos juicios y otros problemas que no tienen nada que ver con los trabajadores que están laburando actualmente”, sostuvo Roldán.