En las últimas horas, Daniel Hadad comunicó que no será candidato a presidente en 2027 a raíz de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que calificó como una modificación de las reglas de juego que, según su mirada, cierra el camino para competir sin recurrir a estructuras partidarias tradicionales.

Pese a descartar su postulación presidencial, el empresario y comunicador remarcó que mantiene intacta su voluntad de incidir en el debate público y en la agenda del país: “En las últimas horas la política hizo una jugada de esas que uno podría llamar una mala pasada. Cambiaron las reglas de juego, suspendieron las PASO y lo primero que quisiera dejar en claro es que mi deseo de liderar una transformación cultural, tecnológica del empleo en la Argentina sigue intacto, absolutamente intacto”.

Al explicar por qué la eliminación de las primarias altera sus posibilidades de presentarse, Hadad sostuvo que el sistema anterior permitía una apertura mayor y cuestionó la necesidad de comprar estructuras partidarias para competir: “Con las PASO cualquiera que quería podía jugar. Hoy es imposible”.

En esa línea, advirtió sobre los condicionamientos que implica buscar un espacio formal sin contar con un aparato propio. “Ahora, si yo quisiera, necesitaría caer en ese recurso de los que van y compran un partido político, que es un sello, y te quedás atado a rodearte de gente que no es la que vos querés”, señaló.

Hadad también analizó los motivos políticos detrás de la decisión oficialista y apuntó contra lo que consideró un retroceso en las dinámicas electorales: “Entiendo al Gobierno quitando las PASO, porque (Javier) Milei lo que necesita es generarle un problema al peronismo de que no pueda encontrar quién es el tipo que realmente lidera ese partido. Porque el formato de elección que van a hacer va a tener no la modernidad ni la certeza que tuvieron las PASO mientras existieron”.

Según su diagnóstico, la ausencia de primarias devolverá protagonismo a prácticas políticas que creía superadas: “Vamos a volver a un formato de quién moviliza más, quién mueve más remises o más camionetas y lleva a la gente a votar. Todo eso que dábamos por extinguido, el retroceso que se votó el otro día, porque no es otra cosa que un retroceso, lo pone en juego”.

Finalmente, Hadad reiteró que su compromiso con los temas que le interesan no depende de una candidatura en 2027 y anticipó que buscará contribuir desde otro lugar. “Creo que hay mucho trabajo para hacer en nuestro país. Tengo la vocación para hacerlo. En esta no voy a poder, porque a último momento cambiaron las reglas de juego, pero voy a tratar de, en el tiempo que me quede, poder colaborar para seguir transformando la Argentina”, sentenció.