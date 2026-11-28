Con el objetivo de cerrar el año con una serie de victorias legislativas, el gobierno de Javier Milei oficializará en las próximas horas la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para todo diciembre. La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la causa Malvinas, serán los tres grandes desafíos del oficialismo.

En la Casa Rosada terminan de definir los detalles del decreto presidencial, que incluirá alrededor de una decena de iniciativas y pondrá en marcha una carrera contra el reloj para resolver cuestiones estratégicas de cara a las elecciones del próximo año.

Desde que Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, no hubo un receso legislativo de verano sin convocatoria a extraordinarias. Esta vez, el Gobierno buscará exhibir su capacidad para construir mayorías parlamentarias y comenzar el año electoral con buena parte de su agenda resuelta.

UNA CARRERA CONTRA EL RELOJ

Entre los asuntos más urgentes figura la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO para los comicios del próximo año. La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado con 43 votos y deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno confía en reunir los respaldos necesarios.

La premura responde a que la Cámara Nacional Electoral transmitió al Ejecutivo que las modificaciones de las reglas electorales deberán resolverse antes de fin de año, para evitar cambios durante el calendario electoral de 2027.

El Presupuesto, en tanto, deberá recorrer el camino inverso. Tras su aprobación en Diputados, el proyecto llegará al Senado en medio de las diferencias generadas por el incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales y al sistema de ciencia y tecnología, impulsado por la oposición.

El oficialismo buscará revertir esas modificaciones, aunque cualquier cambio obligaría a devolver el proyecto a la Cámara baja, en un calendario legislativo condicionado por los plazos de fin de año. La escasez de fondos para la obra pública también aparece como uno de los puntos de tensión con los gobernadores.

MALVINAS Y LAS DIFERENCIAS INTERNAS

Una de las principales apuestas políticas del Ejecutivo será la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa presentada por Milei a través de una cadena nacional e impulsada por su asesor presidencial, Santiago Caputo.

Pese a las modificaciones introducidas respecto de su versión original, el proyecto continúa generando reparos entre los bloques aliados e incluso en sectores del propio oficialismo. Uno de los capítulos más controvertidos es el que establece sanciones por la injerencia extranjera en campañas y procesos electorales.

La iniciativa ya sufrió un traspié parlamentario la semana pasada, cuando La Libertad Avanza reunió solamente a 126 diputados, tres menos de los necesarios para habilitar el debate.

El fracaso de aquella sesión dejó al descubierto las diferencias con fuerzas habitualmente cercanas al Gobierno y reavivó las tensiones internas entre los sectores que responden a Santiago Caputo y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En aquella oportunidad, los legisladores de Provincias Unidas que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) se negaron a facilitar el quórum por sus diferencias con el oficialismo en torno a la integración del Consejo de la Magistratura y al freno del proyecto de ley de biocombustibles.

Precisamente, la eventual incorporación de esta última iniciativa al temario de extraordinarias aparece como una alternativa para recomponer el vínculo con ambos mandatarios provinciales y conseguir su acompañamiento en otras votaciones.

EL RESTO DE LA AGENDA

Entre los proyectos que también integrarían la convocatoria figura el denominado “Super RIGI”, así como la iniciativa sobre ludopatía que obtuvo media sanción en el Senado en las últimas horas, luego de una fuerte presión de la Iglesia Católica y de las advertencias formuladas por el papa León XIV.

Otro de los objetivos del Gobierno será conseguir la aprobación del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos (ARTI), aunque por el momento no tendría garantizados los votos necesarios para su sanción.

El temario incluiría, además, la reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante, proyectos vinculados con las leyes de Sociedades y de Mercado de Capitales, y una iniciativa contra el vandalismo rural.

También se prevé el tratamiento de pliegos de jueces y diplomáticos que requieren el acuerdo del Senado. Entre las postulaciones judiciales se encuentran las destinadas a cubrir cargos con competencia electoral en las provincias de San Juan y Corrientes.

Con apenas una veintena de días hábiles por delante y una agenda ambiciosa, diciembre se convertirá en una nueva prueba de la fortaleza parlamentaria del oficialismo, cuya capacidad para alcanzar acuerdos será determinante en la antesala de un año electoral.