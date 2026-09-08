“De ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”: un fiscal afirmó que aplicará igual el nuevo Régimen Penal Juvenil

La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil quedó envuelta en una fuerte controversia judicial en la provincia de Buenos Aires luego de que una jueza de Lomas de Zamora ordenara suspender su implementación durante 60 días. En las últimas horas, el fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, adelantó que continuará aplicando la nueva normativa y cuestionó el alcance de la resolución.

La medida cautelar fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un hábeas corpus preventivo y colectivo. La magistrada dispuso la suspensión temporal del régimen ante los planteos vinculados con la capacidad del sistema bonaerense para afrontar las nuevas disposiciones y garantizar los derechos de los adolescentes privados de su libertad.

Zárate, sin embargo, consideró que la jueza se excedió en sus facultades al disponer una suspensión con alcance general. En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que un juez penal puede analizar la constitucionalidad de una norma dentro de un caso concreto, pero no dejarla sin efecto de manera general.

“Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, afirmó el fiscal, quien remarcó que, desde su interpretación, la resolución no alcanza al Departamento Judicial de San Isidro.

El funcionario sostuvo además que el nuevo régimen forma parte del Código Penal de la Nación y que, por ese motivo, una decisión adoptada dentro de un expediente particular no podría impedir su aplicación en otros procesos.

La postura de Zárate genera un escenario de incertidumbre en la Justicia bonaerense, ya que mientras la cautelar ordena frenar la aplicación del nuevo régimen durante 60 días, desde San Isidro anticiparon que se continuará utilizando la legislación que entró en vigencia el último sábado.

El fiscal también se refirió a los primeros efectos que tuvo la entrada en vigencia de la nueva normativa. Según explicó, un juez que ejecutaba una condena vinculada al crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, dispuso la liberación de uno de los condenados al aplicar el principio de ley penal más benigna.

Para Zárate, ese antecedente demuestra que la nueva legislación ya comenzó a producir consecuencias concretas. “Si la aplicás para liberar, también la tenés que aplicar para condenar”, sostuvo al defender la continuidad de su utilización en las causas que tramitan en San Isidro.

El nuevo régimen establece modificaciones en el tratamiento penal de los adolescentes y amplía el universo de jóvenes que pueden quedar alcanzados por el sistema. El debate se concentra especialmente en la posibilidad de que adolescentes de 14 y 15 años sean sometidos al régimen penal en determinadas circunstancias.

En ese sentido, Zárate aseguró que desde hace años observa la participación de jóvenes de esas edades en hechos de extrema gravedad, como homicidios, robos en viviendas y delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales. Según explicó, la problemática ya estaba presente bajo el régimen anterior y, en determinados casos, los menores podían quedar sujetos a medidas de seguridad y permanecer privados de su libertad durante períodos prolongados.