El PRO realizó una reunión de sus principales dirigentes para analizar el escenario político nacional, luego de las declaraciones de Mauricio Macri y en medio de las dudas sobre el futuro del vínculo con La Libertad Avanza. Durante el encuentro también hubo preocupación por la situación económica y por el rumbo que tomó el Gobierno de Javier Milei.

La reunión se produjo en un contexto de debate interno sobre el posicionamiento que debe adoptar el partido frente al oficialismo. Mientras algunos sectores mantienen la apuesta por sostener acuerdos políticos con La Libertad Avanza, otros plantean la necesidad de recuperar una identidad propia y establecer mayores diferencias con el Gobierno.

En la mesa ejecutiva participaron Mauricio y Jorge Macri, Fernando de Andreis, Cristian Ritondo, Soledad Martínez, Martín Goerling, Guillermo Montenegro y María Eugenia Vidal. Los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres se sumaron por videoconferencia.

Uno de los puntos centrales fue el estado de las conversaciones con el Gobierno nacional. Los dirigentes que llevan adelante el diálogo con los libertarios expusieron que, por el momento, no existen avances concretos que permitan cerrar un entendimiento electoral. En ese sentido, la conducción partidaria resolvió no apresurar una definición y esperar a que avance el calendario político de 2027.

La discusión también estuvo atravesada por la preocupación económica. El PRO busca que sus planteos tengan mayor lugar en la agenda del Gobierno y que las negociaciones políticas estén acompañadas por respuestas concretas en materia de gestión y legislación.

En particular, el Presupuesto 2027 aparece como uno de los temas que pueden influir en la relación entre ambos espacios. Entre los reclamos del partido se encuentran el reconocimiento de la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, una reducción del IVA para determinados productos de economías regionales y cambios en los componentes impositivos vinculados a los combustibles.

Otro eje de debate fue la reforma electoral y el futuro de las PASO. Dentro del PRO existen diferencias con la iniciativa del oficialismo, que busca suspender las primarias para 2027. El partido amarillo mantiene reparos sobre esa posibilidad y considera que las elecciones internas pueden funcionar como una herramienta para ordenar candidaturas y eventuales acuerdos políticos.

En paralelo, Mauricio Macri participó de un encuentro con dirigentes bonaerenses de la Segunda Sección Electoral, junto a Cristian Ritondo y Soledad Martínez. La actividad formó parte de una serie de reuniones territoriales destinadas a fortalecer la estructura partidaria y preparar el armado para las elecciones del próximo año.