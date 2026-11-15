De su frustrada inversión en La Plata al piso de lujo en Devoto: el patrimonio del árbitro Beligoy en la mira

El patrimonio y las inversiones inmobiliarias del director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, quedaron bajo la lupa tras una investigación periodística que expuso sus operaciones en la compra de propiedades, incluido un fallido desembolso de 261.490 dólares por dos departamentos en La Plata que nunca le fueron entregados. El informe reveló además que, días antes de viajar al Mundial 2026, el dirigente adquirió un lujoso piso a estrenar de 380 metros cuadrados en el barrio porteño de Villa Devoto por 490 mil dólares.

La información fue revelada por el diario La Nación, que denunció la intervención directa de un socio de la desarrolladora para evitar que el dirigente fuera visto por terceros antes de concretar la millonaria compra en la Capital Federal.

Previamente, Beligoy había apostado al ladrillo en la Ciudad. De acuerdo con los datos dados a conocer en la investigación, el ex árbitro internacional desembolsó 261.490 dólares para adquirir dos departamentos en La Plata. No obstante, esas unidades nunca le fueron entregadas debido a que el proyecto inmobiliario quedó trunco, sumando un paso en falso dentro de sus inversiones en la región.

La reciente adquisición del piso de 380 metros cuadrados en Devoto contrasta con el clima de tensión que rodea al dirigente en el fútbol argentino. El patrimonio y las inversiones de Beligoy se mueven en paralelo a los severos cuestionamientos que recibe de parte de varios presidentes de clubes de fútbol.

En ese sentido, además de su rol central en el arbitraje nacional, registra actividad empresarial como accionista en firmas vinculadas al calzado y la publicidad deportiva. En el plano gremial y político, Beligoy mantiene su bastión de poder. Es el secretario de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), un cargo para el que fue recientemente reelegido hasta 2028 con el festejo público de Claudio "Chiqui" Tapia en redes sociales, consolidando al presidente de la AFA como su principal aliado político dentro de la estructura institucional.