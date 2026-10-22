Debate caliente en el Concejo Deliberante de La Plata por la seguridad

La preocupación por la inseguridad en los barrios de La Plata desembocó en un fuerte enfrentamiento político en el Concejo Deliberante, donde la oposición cuestionó la utilización de los fondos destinados a prevención, denunció demoras en la instalación de cámaras de vigilancia y reclamó explicaciones al secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe. Desde el oficialismo se defendió la gestión y se anunció que en noviembre se presentará la segunda etapa del Plan Integral de Seguridad de la Ciudad.

La discusión se produjo durante la sesión ordinaria de hoy, a partir de un proyecto presentado por La Libertad Avanza para citar a Pepe al Concejo. La iniciativa, que fue girada a las comisiones de Seguridad y Legislación, recibió el respaldo del PRO, cuyos representantes también cuestionaron la gestión municipal en esa área y aseguraron que las inversiones anunciadas “no se reflejan en mejoras concretas” para los vecinos.

El concejal libertario Gastón Álvarez abrió el debate con una descripción de la situación que, según sostuvo, atraviesan distintos barrios platenses. “Ya no alcanza con cerrar la puerta con llave. Los vecinos tienen miedo de salir a trabajar, tienen miedo cuando abren un comercio, tienen miedo cuando duermen en sus propias casas”, afirmó. Para ilustrar el problema, mencionó un asalto ocurrido durante el último fin de semana en Los Hornos, donde, según denunció, los delincuentes encañonaron a un niño de ocho años. También recordó el robo sufrido por una pareja de jubilados en inmediaciones de Plaza Malvinas, a pocos metros del centro de monitoreo municipal.

CÁMARAS, CASETAS Y FONDOS

Uno de los principales ejes de la discusión fue la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a seguridad. Álvarez recordó que el Municipio había anunciado una inversión de 10.500 millones de pesos para un programa de instalación de 1.200 cámaras de vigilancia. Sin embargo, sostuvo que las primeras 500 comenzaron a colocarse recién en octubre, once meses después de lo previsto.

También reclamó precisiones sobre el destino de 60 millones de pesos que, según indicó, estaban contemplados para la instalación de diez nuevas casetas de seguridad.

El concejal aclaró que, si bien la responsabilidad principal de la seguridad pública corresponde a la Provincia de Buenos Aires, el Municipio tiene obligaciones concretas en materia de prevención, monitoreo y coordinación con las fuerzas policiales.

En ese sentido, pidió conocer cuántas cámaras funcionan efectivamente, cuántos patrulleros están disponibles y cuánto personal policial se encuentra afectado a la seguridad de La Plata.

A los cuestionamientos se sumó Guillermo Bardón, también de La Libertad Avanza, quien aportó cifras sobre la ejecución presupuestaria. Según expuso, la Secretaría de Seguridad dispone este año de aproximadamente 22.000 millones de pesos, pero durante el primer semestre había ejecutado alrededor de 7.422 millones.

Las cifras expuestas por los concejales opositores, de todos modos, no fueron acompañadas durante el debate por una revisión detallada de los expedientes presupuestarios, por lo que constituyen cuestionamientos políticos que deberán contrastarse con la documentación municipal.

El bloque del PRO acompañó el reclamo de La Libertad Avanza y endureció las críticas contra el funcionario municipal encargado del área. Iván Zanetto recordó que su espacio ya había presentado el 20 de abril una iniciativa para que el secretario de Seguridad concurriera al Concejo a brindar explicaciones.

La defensa oficialista

Precisamente, desde Fuerza Patria rechazaron los cuestionamientos y respaldaron el trabajo de Diego Pepe. La concejal Micaela Maggio sostuvo que el funcionario ya había concurrido en distintas oportunidades a la Comisión de Seguridad para responder consultas sobre cámaras, patrulleros y políticas de prevención.

También cuestionó el tono utilizado por algunos representantes opositores y aseguró que el Municipio mantiene una coordinación permanente con el Gobierno bonaerense. “Nosotros respaldamos la gestión que viene haciendo Diego Pepe, estamos orgullosos del trabajo que viene haciendo”, afirmó.

Durante su intervención, Maggio anunció que en noviembre se presentará en el Salón Dorado la segunda etapa del Plan Integral de Seguridad Municipal, impulsado por el intendente Julio Alak.

La concejala aclaró posteriormente que no se trata de un programa completamente nuevo, sino de la continuidad de una política iniciada durante la actual gestión.

El concejal oficialista Pablo Elías también defendió las inversiones realizadas y aseguró que desde 2023 se compraron más de cien patrulleros para fortalecer la prevención y la articulación con la Policía bonaerense.

Según explicó, la gestión municipal debió comenzar por reconstruir la infraestructura necesaria para desarrollar un sistema moderno de vigilancia, incluyendo un centro operativo y equipamiento tecnológico.

Elías sostuvo que las inversiones abarcan cámaras, vehículos, personal y mejoras en la iluminación de los espacios públicos.

Además, rechazó las acusaciones de inacción y afirmó que el secretario de Seguridad y su equipo están disponibles para brindar explicaciones en las comisiones legislativas.

La discusión también alcanzó a las cifras oficiales sobre criminalidad. Bardón cuestionó la difusión de estadísticas que ubicaban a La Plata entre los municipios con menores índices delictivos de la Provincia y acusó al oficialismo de utilizar los datos de manera parcial. Según sostuvo, al analizar distintas categorías de delitos dentro del Departamento Judicial de La Plata, el distrito aparece entre los de mayor incidencia en robos, tentativas de robo y robos agravados.

EL MUNICIPIO HABLÓ DE 1.300 CÁMARAS Y MÁS FIBRA ÓPTICA

Sobre el final del debate, el concejal Sergio Reza aportó información vinculada con la infraestructura de monitoreo. Según explicó, el sistema requiere no solamente la colocación de cámaras, sino también una red de fibra óptica y capacidad de procesamiento de imágenes.

En ese marco, afirmó que ya se construyeron 120 kilómetros de fibra óptica, frente a los 28 kilómetros que existían anteriormente, y que se prevé incorporar otros cien kilómetros antes de finalizar el año.

También mencionó un proyecto para sumar 1.300 cámaras a las aproximadamente 800 existentes.

Reza sostuvo que estas inversiones forman parte del programa que tendrá una nueva presentación en noviembre.

De esta manera, el debate dejó planteadas diferencias no solamente sobre la eficacia de las políticas de prevención, sino también sobre la cantidad de dispositivos proyectados, los plazos de instalación y el grado de ejecución de los recursos disponibles.

MERIDIANO V, OTRO FOCO DE PREOCUPACIÓN

La inseguridad volvió a aparecer en la misma sesión cuando se trató un proyecto del PRO referido a la situación de Meridiano V. Zanetto advirtió sobre denuncias de vecinos por hechos de vandalismo, robos y problemas vinculados con la actividad de cuidacoches en las inmediaciones de la feria que funciona en el barrio.

El concejal sostuvo que la zona presenta dificultades especialmente durante la noche y reclamó una mayor presencia de controles municipales. La iniciativa fue girada a la Comisión de Seguridad.