El proyecto de Presupuesto municipal 2027 y la Ordenanza Fiscal de Julio Alak serán debatidos hoy en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, tras lo que, en caso de lograr dictamen, ambos expedientes se traten en el recinto a mediados de diciembre. Así pudo saberlo ayer EL DIA sobre las iniciativas que son clave para los números del ejercicio del próximo año en la Administración municipal.

El paquete girado por el Ejecutivo también incluye los presupuestos del Mercado Regional, el Ente del Exbanco Municipal, del Ente Municipal de Turismo (Ematur) y del Ente del Cementerio. Todos serán abordados hoy al mediodía en la comisión del Concejo que preside el peronista Pablo Elías.

Allí, representantes de los distintos bloques políticos atenderán las respuestas a las consultas formuladas y propondrán solicitudes de modificaciones a los proyectos originales.

ÉNFASIS EN OBRAS

Como viene publicando EL DIA, el proyecto de Presupuesto municipal de Julio Alak para 2027 está estimado en 578.738.316.818 pesos, un 20 por ciento más que el Presupuesto 2026, que hace un año se había estimado en 462.290.471.915 pesos.

Con un fuerte énfasis en la obra pública, el intendente, Julio Alak, giró al Concejo Deliberante local el proyecto de Presupuesto municipal 2027. Se trata de una propuesta de gasto público por parte de la gestión comunal, que enfoca casi la mitad de los recursos previstos a la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, seguida de Educación, Seguridad y Salud.

Del monto total del cálculo de recursos, 559.374 millones de pesos se distribuyen entre 27 unidades, como las secretarías del Gabinete Ejecutivo, la Intendencia y el Presupuesto del Concejo Deliberante, sumado a los Servicios de Deuda, estimados en 19.364 millones de pesos.

En este marco, el gasto proyectado para el año próximo se concentra principalmente en la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios públicos. A esa área se le asignan 273.440.023.370 pesos, es decir, el 48,9 por ciento del total. Sólo esta área recibirá casi lo mismo que las otras 26 unidades de la Administración y el Concejo juntas.

En el orden de los mayores montos asignados en el proyecto oficial, el área que ocupa el segundo lugar es la secretaría de Educación. La partida que le fue asignada en el proyecto es mucho menor que la de la secretaría mencionada anteriormente, pero muy superior a las del resto: 54.147 millones de pesos.

En tercer lugar en orden del volumen de los montos asignados se encuentra la Secretaría General, con 38.946 millones de pesos, representando el 7 por ciento del total del Presupuesto. En tanto, a la secretaría de Seguridad municipal le corresponden 28.408 millones de pesos, el 5,1 del gasto total proyecto por el Municipio.