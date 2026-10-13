Debaten en Diputados el Presupuesto 2027

La Cámara de Diputados abrirá este martes el debate en comisión del proyecto de Presupuesto 2027, que tiene como eje central sostener el equilibrio fiscal, por lo cual habrá un margen acotado para introducir modificaciones debido al peso de los gastos comprometidos.

La discusión comenzará al mediodía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien brindará detalles sobre los principales lineamientos del proyecto oficial.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 votos para alcanzar el quórum y avanzar con el tratamiento en el recinto. Por ese motivo, el oficialismo deberá conseguir el respaldo de sus aliados y profundizar las negociaciones con los gobernadores.

Uno de los principales condicionantes es que alrededor del 70% del gasto ya está comprometido en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones del Estado.

A esto se suman los reclamos de las provincias por recursos para obras públicas, el financiamiento de las universidades y la cobertura de las cajas jubilatorias provinciales. Además, el proyecto deberá contemplar los fondos necesarios para las prestaciones vinculadas con la discapacidad. Según las estimaciones mencionadas en la discusión presupuestaria, su impacto fiscal para 2027 rondaría los $600.000 millones.

En caso de avanzar la iniciativa acordada entre el oficialismo y sus aliados.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores para acercar posiciones y facilitar la aprobación del Presupuesto antes de que termine el año.

El cronograma parlamentario contempla reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre, con el objetivo de emitir dictamen y avanzar posteriormente con el tratamiento legislativo.

La intención del Gobierno es avanzar con el tratamiento parlamentario durante noviembre y conseguir la sanción de la ley antes de fin de año. Para alcanzar ese objetivo, serán determinantes los acuerdos que logre reunir tanto en Diputados como en el Senado.