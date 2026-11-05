Del “Beautiful morning” de Cristina al “Freedom is beautiful” de Bullrich

La contundente derrota electoral de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos tuvo repercusiones en la política argentina y provocó un nuevo cruce entre Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich. La expresidenta celebró el avance de los demócratas con una breve pero sugestiva publicación en las redes sociales, mientras que la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) aprovechó la oportunidad para responderle con una filosa ironía sobre su situación judicial.

Todo comenzó cuando Cristina Kirchner publicó en su cuenta de X apenas dos palabras en inglés: “Beautiful morning” (“Hermosa mañana”). El mensaje apareció después de conocerse los resultados de los comicios estadounidenses, que significaron un duro revés para el Partido Republicano de Trump y permitieron a los demócratas recuperar el control del Congreso.

La frase elegida por la exmandataria no fue casual. Se trata de una expresión muy utilizada en el folclore del fútbol argentino, especialmente en las redes sociales, para celebrar una victoria importante o burlarse de la derrota de un rival histórico. Cristina trasladó así una cargada futbolística al terreno político internacional, en una clara señal de satisfacción por el resultado adverso para el mandatario estadounidense, uno de los principales aliados internacionales de Javier Milei.

Sin embargo, Bullrich no dejó pasar la provocación y decidió contestarle utilizando el mismo idioma y una construcción similar.

“Freedom is beautiful” (“La libertad es hermosa”), escribió la senadora oficialista en respuesta a la publicación de Cristina. La frase encerraba una referencia directa a la situación de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

La respuesta de Bullrich buscó contraponer la celebración política de Cristina con su situación personal, apelando además a la palabra “libertad”, uno de los principales emblemas discursivos del espacio que conduce Milei.

La celebración de Cristina Kirchner por el resultado electoral estadounidense no sorprendió. Apenas dos días antes, en una entrevista publicada por el diario The Washington Post, la exmandataria había pronosticado que Trump sufriría un revés en las urnas.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, había afirmado durante el reportaje, realizado a mediados de octubre en su departamento del barrio porteño de Constitución. Las elecciones estadounidenses terminaron por darle sustento a aquella predicción.

Bullrich también envió un mensaje al Gobierno

Más allá del intercambio con Cristina, Bullrich utilizó sus redes sociales para fijar posición sobre la marcha de la economía argentina y reclamar nuevas medidas que permitan acompañar a los sectores productivos.

“El rumbo es el correcto. Necesitamos más medidas, como las de ayer, que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo”, sostuvo la legisladora libertaria.

La senadora hizo referencia a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), entre ellos la suspensión de embargos a pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027, facilidades para regularizar obligaciones tributarias y nuevas líneas de crédito.

“Nosotros sabemos que en este momento hay sectores que están creciendo muy bien y otros sectores que están muy rezagados y queremos tratar de que todo llegue a la otra orilla”, expresó Bullrich en un video que acompañó su publicación.

De todos modos, fue su breve respuesta a Cristina la que concentró la atención política. Dos frases en inglés, una celebración electoral y una referencia a la prisión domiciliaria alcanzaron para reavivar el enfrentamiento entre dos de las figuras más confrontativas de la política argentina.