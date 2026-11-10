Del “drama” del desempleo a la reivindicación de la justicia social

En otro mensaje con una fuerte carga política, el papa León XIV lamentó que el desempleo constituye “un auténtico drama” para quienes lo padecen, y alertó que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Durante un encuentro con “el mundo del trabajo” realizado en la sede central de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa inisistió en que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Lo hizo ante trabajadores, empresarios, miembros de sindicatos y movimientos populares, docentes y demás representantes del ámbito académico.

El Santo Padre resaltó además que el ser humano debe ser “el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” y señaló que el trabajo no puede reducirse a una actividad destinada únicamente a generar riqueza.

El Pontífice enmarcó sus reflexiones en la Doctrina Social de la Iglesia, con evocaciones a Francisco, la reivindicación de la justicia social y un llamado a la unidad.

León XIV lamentó en particular las situaciones en las que el poder económico se concentra en unas pocas manos y los trabajadores son valorados exclusivamente por su productividad.

“Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia”, dijo, y planteó que el trabajo debe contribuir al desarrollo integral de la persona y a la construcción de una sociedad basada en la solidaridad.

LA IA Y EL FUTURO DEL EMPLEO

Uno de los principales desafíos que abordó el Papa durante este encuentro fue la transformación del mercado laboral como consecuencia de los avances tecnológicos. León XIV alertó que “la inteligencia artificial y la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo” y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano.

En contraste con la visión desreguladora del presidente Javier Milei, el Papa pidió la intervención del Estado y defendió la necesidad de promover políticas estables “que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”.

MENSAJE A LOS EMPRESARIOS

El Papa también dirigió un mensaje a los empresarios, a quienes reconoció su contribución a la creación de riqueza y empleo, pero les pidió que eviten que la búsqueda de beneficios se convierta en el único criterio para medir el éxito de una empresa.

“La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital. Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, alertó el Papa.

POR LOS MÁS VULNERABLES

León XIV dedicó también una parte de su intervención a los sindicatos, a los que definió como “instituciones indispensables cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”. Pero les pidió prestar mayor atención a las nuevas formas de precariedad y extender su acción a quienes permanecen fuera del empleo formal: “El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”, agregó.

Luego, reivindicó expresamente el papel de los movimientos populares y de la economía informal en Argentina.

Se refirió a los cartoneros, campesinos y artesanos como ejemplos de personas que “no esperan pasivamente la asistencia del Estado” sino que “se organizan desde abajo para construir soluciones” y enfatizó que “con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Francisco indicó como exigencias de la justicia social”.

León XIV repasó además la posición de la Iglesia sobre el rol del Estado que, dijo, “no tiene que hacerlo todo, pero tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios”, como familias y movimientos sociales, “manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir”.