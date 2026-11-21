El salto del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz tuvo efectos contrapuestos para la Argentina. Con el Brent por encima de los US$ 100, frente a los US$ 73 previos al shock, el país se benefició de mejores precios de exportación, mientras el alza de los combustibles encareció la producción y el transporte.

Javier Milei atribuyó parte de la debilidad de la actividad a ese “shock de oferta negativo” en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central. En marzo, al comienzo de la guerra en Medio Oriente, el Presidente había destacado la mejora que podía obtener la Argentina en sus términos de intercambio como exportadora neta de petróleo. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió esta semana que el Gobierno esperaba un crecimiento mayor.

Presión sobre los costos

Según el Indec, entre enero y septiembre los términos de intercambio mejoraron un 3% interanual. Los precios de exportación subieron un 11% y los de importación, un 8%.

A precios de 2025, el superávit comercial habría sido de US$ 17.537 millones. El saldo efectivo alcanzó los US$ 21.198 millones. En energía, los precios de exportación aumentaron un 18,6% y los volúmenes, un 29,5%.

El economista Alberto Ades señaló que la mejora comercial puede coexistir con una caída de la actividad y una aceleración de los precios.

En la Argentina, el alza de los combustibles se trasladó a los fletes en un contexto en el que la inflación ya se aceleraba. En febrero, antes de la guerra, había llegado al 2,9% mensual.

Crédito más caro

El riesgo país pasó de unos 400 puntos en julio a más de 1.000 en noviembre, lo que dificulta el acceso al crédito externo de cara a 2027.

El economista Martín Polo atribuyó parte del deterioro a la suba de las tasas del Tesoro estadounidense y al fortalecimiento del dólar, y señaló que los factores locales profundizaron el impacto sobre los activos argentinos.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la previsión de crecimiento para 2026 bajó del 3,2% en enero al 0,7% en octubre. Según una comparación de diez economías de la región elaborada por Matías Rajnerman, del Banco Provincia, la Argentina registró el mayor recorte.

Entre los exportadores netos de energía, Brasil ajustó su previsión apenas una décima, Colombia la mantuvo y Ecuador la elevó. En la Argentina, el impulso de Vaca Muerta, el agro y la minería resultó insuficiente para compensar la debilidad del consumo y la inversión.