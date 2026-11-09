Delegación K, a EE.UU. por Cristina

Una delegación del Comité Internacional “Cristina Libre” viajará a Estados Unidos entre hoy y el 13 de noviembre para desarrollar una misión institucional en Washington DC y Nueva York, con el objetivo de exponer ante referentes políticos, juristas y organizaciones internacionales la situación judicial y política de la expresidenta Cristina Kirchner.

La comitiva estará integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la diputada nacional y dirigente sindical Vanesa Siley, el legislador del Parlasur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi.

Durante las actividades, buscarán generar intercambios con representantes de la comunidad jurídica y de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y ámbitos académicos.

Según el planteo de los organizadores, uno de los ejes centrales será denunciar el supuesto debilitamiento del sistema democrático argentino y la proscripción judicial de la exmandataria.

La delegación sostendrá que el país se encamina hacia una elección presidencial con la principal dirigente opositora inhabilitada para competir y presentará la situación como un antecedente de disciplinamiento político que, a su entender, afecta la soberanía y a los derechos humanos.

La misión se desarrollará en un contexto particular en Estados Unidos, luego de las elecciones de medio término y de la derrota del proyecto del presidente Donald Trump, según la descripción difundida por el comité. En ese marco, los integrantes de la comitiva buscarán vincular la situación argentina con los debates sobre el avance de las extremas derechas y la defensa de los acuerdos democráticos.