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Política y Economía

Denuncian una maniobra de corrupción en la Armada por 1.600 millones de pesos

Hay 25 empleados sospechados de participar de una estafa con la liquidación de sueldos

Por Redacción

Alrededor de 25 empleados de la Armada Argentina, entre oficiales y civiles, habrían organizado una estafa con la liquidación de sueldos y viáticos de su personal por una suma cercana a los 1.600 millones de pesos, tras la denuncia de algunos de ellos, quienes se negaron a participar en la maniobra delictiva.

La misma consistía en adulterar los recibos de haberes e incluía los viáticos del personal que viajaba al exterior, en los que se liquidaban gastos falsos.

Sin embargo, al menos siete integrantes de la fuerza no quisieron involucrarse y denunciaron el plan ante sus superiores, por lo que el jefe del servicio contable de la institución se presentó en los Tribunales de Comodoro Py.

La red, que operaba desde 2022 dentro de la fuerza, solía girar suplementos de sueldo al personal, y quienes aceptaban debían devolver la mitad al departamento contable, algunos de cuyos integrantes se repartían esa diferencia. Además, se realizaban pagos a personas que ya se habían desvinculado.

El ministerio de Defensa, por su parte, confirmó a través de un comunicado que "se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos", y añadió que "constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal Nº2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación".

"La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley", concluye la nota.

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