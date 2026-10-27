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Tras el sobreseimiento que favoreció al Presidente

Denunciarán por “encubrimiento” al juez y al fiscal del caso $Libra

La Coalición Cívica le apuntó al fiscal Taiano y al juez Martínez de Giorgi por el fallo que benefició al Presidente
El juez Martínez de Giorgi / web

Por Redacción

El diputado nacional Maximiliano Ferraro anunció ayer que la Coalición Cívica denunciará al fiscal Eduardo Taiano y al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el sobreseimiento del presidente, Javier Milei, en la causa $LIBRA. La acusación apunta a una maniobra para garantizar la “impunidad y el encubrimiento” del mandatario y su entorno.

“Estamos frente al mismo fiscal Taiano que no se animó a apelar el sobreseimiento al enriquecimiento ilícito de los Kirchner en el 2009. El mismo fiscal que tardó más de ocho años en decidir imputar a altos funcionarios por el magnicidio de (el exfiscal Alberto) Nisman”, enfatizó el legislador y, puntualmente sobre el fallo que benefició al libertario, advirtió: “Estamos frente a un operativo y maniobra judicial para consagrar la impunidad y el encubrimiento de Milei y su entorno. Estamos frente a un fallo vergonzoso de los que muchas veces nos tiene acostumbrado Comodoro Py para garantizar la impunidad”.

El fallo a favor de Milei

El sobreseimiento dispuesto el pasado viernes benefició a Javier y Karina Milei y a los demás investigados por el lanzamiento de la criptomoneda que el Presidente promocionó el 14 de febrero de 2025 a través de la red social X y cuyo valor se desplomó pocas horas después de que el mandatario borrara su publicación.

Al respecto, Ferraro, quien presidió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso, confirmó en declaraciones radiales que su espacio tomó la decisión de promover las presentaciones contra ambos funcionarios judiciales y cuestionó los sobreseimientos dictados sin que los involucrados fueran siquiera convocados a prestar declaración indagatoria.

El legislador vinculó esa decisión con el previo “apartamiento de los querellantes” y afirmó que esa exclusión dejó a los damnificados sin posibilidad de pedir nuevas pruebas o recurrir el fallo. En ese contexto, señaló que la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver un planteo sobre la participación de las querellas.

“Tenemos que estar muy atentos a lo que hagan los magistrados de la Cámara de Casación para ver si se restituye una parte de la querella o la totalidad”, reclamó Ferraro.

Sobre los elementos reunidos por la comisión parlamentaria, Ferraro mencionó información sobre la ruta del dinero, comunicaciones telefónicas y actividades previas al lanzamiento de $Libra.

Aseguró que los diputados “entregaron documentación” a la Fiscalía y preservaron información sensible para evitar interferir con la investigación judicial.

También exigió explicaciones sobre las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante la jornada en la que el Presidente difundió el criptoactivo. Según planteó, esas circunstancias debieron ser examinadas antes de resolver los sobreseimientos.

El presidente de la Coalición Cívica cuestionó además que se tomaran como válidas respuestas escritas de la Oficina Anticorrupción y de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que, según su evaluación, se relativizaron otros elementos incorporados al expediente.

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