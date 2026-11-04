Desde el PRO rechazan candidatura de Cristina

La legisladora porteña del PRO Laura Alonso cuestionó duramente a la expresidenta Cristina Kirchner por sugerir una posible candidatura en 2027, y al respectó le recordó que “está inhabilitada por corrupta” y por “robar”.

“Señora, robó y está inhabilitada”, disparó la extitular de la Oficina Anticorrupción durante la presidencia de Mauricio Macri en la red social X.

En ese sentido, se preguntó “por qué a Cristina Kirchner inhabilitada por corrupta habría que aplicarle la ley distinto de Julio De Vido, Amado Boudou, José López, Ricardo Jaime y otros”.

“Eran funcionarios y robaron, los juzgaron en juicios orales y públicos con todas las garantías y fueron condenados: quedaron inhabilitados. Es lo que prevé el Código Penal”, comparó.

“En la República, la ley se aplica igual para todos”, concluyó la ex diputada nacional del PRO.

En la primera entrevista que concede a un medio internacional desde que empezó a cumplir la condena de forma domiciliaria, Cristina Kirchner no descartó volver a ser candidata presidencial en 2027.

En declaraciones a Washington Post, y consultada sobre una posible postulación el año que viene, la ex presidenta respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.