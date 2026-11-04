Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
“ROBÓ Y ESTÁ INHABILITADA”

Desde el PRO rechazan candidatura de Cristina

X (@lauritalonso)

Por Redacción

La legisladora porteña del PRO Laura Alonso cuestionó duramente a la expresidenta Cristina Kirchner por sugerir una posible candidatura en 2027, y al respectó le recordó que “está inhabilitada por corrupta” y por “robar”.

“Señora, robó y está inhabilitada”, disparó la extitular de la Oficina Anticorrupción durante la presidencia de Mauricio Macri en la red social X.

En ese sentido, se preguntó “por qué a Cristina Kirchner inhabilitada por corrupta habría que aplicarle la ley distinto de Julio De Vido, Amado Boudou, José López, Ricardo Jaime y otros”.

“Eran funcionarios y robaron, los juzgaron en juicios orales y públicos con todas las garantías y fueron condenados: quedaron inhabilitados. Es lo que prevé el Código Penal”, comparó.

“En la República, la ley se aplica igual para todos”, concluyó la ex diputada nacional del PRO.

En la primera entrevista que concede a un medio internacional desde que empezó a cumplir la condena de forma domiciliaria, Cristina Kirchner no descartó volver a ser candidata presidencial en 2027.

En declaraciones a Washington Post, y consultada sobre una posible postulación el año que viene, la ex presidenta respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?