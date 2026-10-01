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Política y Economía

Tierras: desde la UCR Bonaerense pidieron a los diputados radicales rechazar el Decreto 70/23

Es después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de ratifica la derogación de la Ley de Tierras

Por Redacción

Desde la UCR Bonaerense instaron a los diputados radicales a rechazar el Decreto 70/23, después que el fallo de la Corte Suprema de Justicia ratifica la derogación de la Ley de Tierras, lo que abre la posibilidad de la extranjerización sin límites del territorio nacional.

Esta situación hizo que algunos bloques opositores advirtieran con pedir una sesión especial para derribar el decreto de desregulación que dictó el presidente Javier Milei en los primeros días de su mandato.

"Pido a los diputados de la UCR que traten y rechacen el DNU 70/23. El Senado ya lo hizo. Falta Diputados", señaló el presidente de la Convención de la UCR Bonaerense, Pablo Nicoletti.

Al respecto, el dirigente radical sostuvo que "la Corte tuvo casi tres años para decir si se puede derogar la Ley de Tierras por decreto. Eligió no decirlo. Se refugió en una cuestión formal, la legitimación de quienes demandaron, y con eso volvió a dejar vigente el art. 154 del DNU".

"Hoy no hay ningún tope a la compra de tierras rurales por extranjeros. Ni siquiera los que proponía el propio Gobierno, que tuvo que retirar ese capítulo en el Senado por falta de votos. Lo que la política no logró, quedó habilitado por una omisión judicial", sostuvo a través de una publicación en su cuenta en X, en la que agregó que "lo hizo afirmando que la soberanía territorial no es un bien colectivo que los ciudadanos puedan defender en la Justicia. Un mensaje difícil de entender en un país que reclama Malvinas. Para los radicales esto es institucional: una política de Estado sobre el territorio no se deroga con una firma, ni se resuelve esquivando el fondo".

Y cierra instando a que "si la Corte no decide, que decida el Congreso. Diputados tiene la última palabra: rechacemos el DNU 70/23".

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