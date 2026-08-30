Desde que se abrió el cepo, clientes compraron U$S45.000 millones

La compra de U$S3.319 millones de dólares por parte de 1,7 millones de personas durante julio llevó la suma de los primeros siete meses de 2026 a más de U$S18.000 millones.

Según el último informe de “Evolución del Mercado de Cambios” del Banco Central, en julio la entidad compró U$S2.163 millones.

Por su parte, los clientes de las entidades vendieron en el mercado U$S1.166 millones, las entidades financieras U$S783 millones y el Tesoro Nacional U$S146 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por U$SD 68 millones. El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (U$S502 millones).

En cuanto a las personas humanas los datos indican una aceleración de la demanda de dólares: los 1,7 millones de personas, unas 300.000 personas más de los que compraron dólares en mayo, dos meses antes.

En enero de 2026, 1,6 millones de individuos sumaron adquisiciones por U$S2.613 millones; en febrero, 1,5 millones compraron 2.368 millones de dólares. En marzo, el monto operado alcanzó U$S2.363 millones, en abril subió a un máximo anual de U$S2.727 millones y en mayo descendió a 2.212 millones de dólares. En junio, retomó el alza con los U$S2.443 millones mencionados.

De este modo, desde la flexibilización del control cambiario en abril de 2025, las personas humanas sumaron compras brutas de billetes en moneda extranjera por un total de 44.437 millones de dólares. En el mismo período, las ventas brutas de dólares realizadas por argentinos totalizaron U$S6.557 millones. Así, por cada dólar vendido por una persona humana hubo otras que compraron 6,78 dólares, un valor casi siete veces superior.