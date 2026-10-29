Desde San Nicolás, los hermanos Passaglia se anotan para 2027

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia anunciaron que pretenden competir en las próximas elecciones presidenciales 2027. Lo hicieron mediante la publicación de un video en sus redes sociales.

Todavía resta definir cuál de los dos será el candidato, debido a que, tanto el diputado provincial, Manuel Passaglia, y su hermano Santiago, intendente de San Nicolás de los Arroyos, son las caras del proyecto que se mueve bajo el rótulo del partido Hechos.

En el video, donde ratifican su deseo de ser candidatos, los Passaglia apuntaron contra la gestión del presidente Javier Milei y también contra el kirchnerismo: “Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás”.

En la misma línea, repudiaron la gestión económica llevada adelante por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y señalaron que el ajuste aplicado a través de la “motosierra” del Gobierno Nacional “fue cruel” con los salarios.

Asimismo, declararon que no tienen como objetivo situarse en el medio de la polarización política actual, sino que pretenden estar “enfrente” tanto de La Libertad Avanza como del peronismo/kirchnerismo.

“Somos una fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones. Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena. Vamos a gobernar la Argentina”, afirmaron.

Hechos tuvo su bautismo de fuego electoral el año pasado cuando presentó una lista de candidatos a diputados provinciales que en la Segunda sección obtuvo el 24% de los votos.

Ahora los Passaglia anunciaron no sólo que armarán una lista para la Gobernación sino que además quieren subirse a la disputa nacional.