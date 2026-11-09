Despedida de Uruguay con un llamado a la paz

El papa León XIV concluyó ayer su visita a Uruguay con una misa multitudinaria en la ciudad de Florida (unos 90 km al norte de Montevideo), donde agradeció la hospitalidad del pueblo y pidió a Dios que bendiga al país y lo conduzca por “sendas de unidad y de paz”. Ante unos 50.000 fieles reunidos en el santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, el pontífice también llamó a fortalecer la fe, la esperanza y la convivencia familiar.

“Me habían dicho que, aunque Uruguay es pequeño relativamente, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes, y esto ha quedado de manifiesto estos días”, expresó durante sus palabras de despedida. También agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, voluntarios y familias que colaboraron con las actividades de la visita.

El pontífice destacó que los uruguayos compartieron durante las jornadas “la alegría de la fe en Cristo” y sostuvo que ese sentimiento fue creciendo con cada encuentro. “Sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad y anunciando la alegría que brota de nuestro Señor Jesucristo”, pidió.

Mensajes a los hombres

Durante la celebración, León XIV también pronunció un mensaje dirigido especialmente a los hombres, a quienes instó a tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y dar ejemplo de honradez a las nuevas generaciones. “Los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas”, señaló. La exhortación adquirió singular relevancia en una región atravesada por la violencia de género. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 3.828 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 2024, un promedio de 11 víctimas por día. En la mayoría de los casos, los responsables fueron parejas o exparejas.

La misa se realizó en una mañana fría y soleada, en medio de un clima de entusiasmo popular.

Los asistentes corearon “¡Papa, León, te queremos un montón!” durante la ceremonia de cierre de la primera gira latinoamericana del pontífice.

La visita tuvo como escenario el santuario dedicado a la Virgen de los Treinta y Tres, una pequeña imagen de cedro vinculada a la historia de la independencia uruguaya y proclamada patrona del país en 1961.

En su despedida, León XIV encomendó el futuro de Uruguay a la protección de la Virgen y pidió que el mensaje de estos días se traduzca en una sociedad más unida, solidaria y comprometida con la paz.

La muerte de niños

Un día antes, el papa León XIV denunció la muerte violenta de niños al visitar Casavalle, un barrio humilde de Montevideo y el más inseguro de Uruguay, donde los vecinos denuncian a diario tiroteos vinculados al tráfico de drogas. Llegó en coche al barrio y caminó por sus peligrosas calles en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el segundo día de una intensa gira de 12 días por Sudamérica tres semanas después de ser operado de un cáncer de pulmón.

“No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”, dijo el jefe de 1.400 millones de católicos en un escenario al aire libre junto a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Una multitud de vecinos lo vitoreaba y saludaba a su paso en Casavalle, que tiene la tasa de homicidios más elevada del país.

“No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos”, sostuvo.

“Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles”.

“Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida”, sentenció León XIV, que bendijo una docena de nuevas viviendas populares en Casavalle financiadas por la Iglesia católica.