Los Certificados de Depósito Argentinos (ADR) que cotizan en la Bolsa de Nueva York transitan uno de los períodos más complejos de los últimos tiempos. En lo que va de 2026, el promedio simple de los 18 papeles relevados registra un retroceso del 29,6% en dólares. Sin embargo, si se excluyen las excepciones de perfil exportador e internacional como Tenaris (+45,1%) y Ternium (+21,7%), el derrumbe promedio del resto de las compañías locales trepa al 37,4%.

El castigo del mercado responde a una combinación de factores externos y domésticos: el fortalecimiento global del dólar se suma a la fragilidad cambiaria local, un índice de riesgo país que volvió a superar la barrera de los 1.070 puntos básicos y la caída promedio del 3,5% en los bonos Globales. A esto se añade un dólar mayorista en torno a los $1.580 y una brecha cambiaria del 13% respecto al Contado con Liquidación (CCL).

Bancos y energía, en el ojo de la tormenta

El informe semanal de IEB Research advierte que, frente a un mayor riesgo de corrección cambiaria, el atractivo del carry trade en pesos se deterioró, llevando a los inversores a buscar cobertura. En este escenario, las entidades financieras resultaron las más perjudicadas por su directa exposición al nivel de actividad interna, las tasas de interés y el crédito.

Banco Supervielle encabeza el ranking de pérdidas con un desplome del 61,1% anual, afectado además por un balance trimestral débil que mostró compresión en sus márgenes de interés. Le siguen Grupo Financiero Galicia (-52,8%), BBVA Argentina (-51,2%) y Banco Macro (-44,2%). Según la consultora Silver Cloud Advisors, estas entidades presentan el "beta más alto" (mayor sensibilidad) frente al riesgo país.

Por su parte, el sector energético y de servicios públicos (utilities) muestra un comportamiento dispar, definido por los analistas como "a dos velocidades". Mientras firmas altamente dependientes del marco tarifario y el consumo local sufren fuertes bajas (como Edenor (-59,7%), Central Puerto (-43,5%) y Transportadora de Gas del Sur), gigantes con mayor espalda operativa como YPF (-9,3%) logran amortiguar el golpe. En el medio, firmas como Loma Negra, Globant, Cresud, IRSA y Mercado Libre también acumulan retrocesos de dos dígitos.

La mirada de los inversores está puesta en la capacidad de pago del Tesoro. De acuerdo con estimaciones del IEB, el próximo 9 de enero vencerán cerca de 4.500 millones de dólares correspondientes a bonos Bonares y Globales. Si bien el cumplimiento del pago no está en duda, las reservas limitadas del Banco Central y el encarecimiento del financiamiento externo generan cautela en la plaza financiera.

Ante el fuerte abaratamiento de las valuaciones (con bancos cotizando por debajo de su valor libros), diversas compañías decidieron salir a respaldar sus papeles mediante programas de recompra de acciones propias. Entre octubre y noviembre, firmas como Banco Macro, Loma Negra, BYMA, Transener, Central Puerto y Vista Energy anunciaron o reactivaron estos mecanismos.

No obstante, los especialistas llaman a la prudencia: si bien las recompras envían una señal de que los propios accionistas controlantes consideran subvaluadas sus empresas, la historia reciente del mercado argentino (como ocurrió entre 2018 y 2019) demuestra que esta herramienta por sí sola no alcanza para revertir una tendencia bajista sin un cambio previo en las expectativas macroeconómicas y cambiarias.