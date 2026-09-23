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Detectaron a cuatro cazadores furtivos en la zona rural de Tandil

Los hombres fueron interceptados con seis galgos y una liebre muerta, sin permisos para cazar.

Por Redacción

Un nuevo procedimiento por caza furtiva se registró en la zona rural de Tandil, donde el Comando de Prevención Rural (CPR) interceptó a cuatro hombres que se encontraban dentro de un establecimiento sin autorización.

El operativo ocurrió este martes 22 de septiembre, luego de una alerta que advirtió sobre la presencia de personas en el campo. Los involucrados, domiciliados en Villa Aguirre, estaban acompañados por seis perros galgos.

Durante la intervención, los efectivos encontraron una liebre europea muerta y constataron que ninguno contaba con licencia de caza ni autorización del propietario para ingresar al establecimiento.

La policía decomisó la pieza y labró actuaciones por infracción a los artículos 268, 274 y 273 inciso K del Código Rural, Ley 10.081. El caso quedó en manos del Juzgado de Faltas local y del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Se trata del tercer procedimiento similar registrado en la zona rural de Tandil desde agosto. El 12 de septiembre, tres hombres fueron encontrados cazando sin permisos con seis galgos y seis liebres, mientras que el 8 de agosto otros tres vecinos de Villa Aguirre fueron sorprendidos cerca de Gardey con ocho perros y un jabalí muerto.

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