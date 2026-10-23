Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y con vínculos en la AFA

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La medida fue tomada “en función de haberse detectado riesgos procesales concretos”, según indicaron fuentes judiciales.

Además, convocaron a cinco personas a declarar y ampliaron las indagatorias a otras 16 personas imputadas en el marco de la causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

El juez decidió detener a Vallejo para que vuelva a ser indagado. Además, sumó que incumplió con las obligaciones impuestas, motivo por el cual revocó su régimen de libertad. Sin embargo, remarcó que “su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal”. Según el fallo, el dueño de Sur Finanzas no se presentó ante la Policía Federal como debe hacerlo de forma mensual ni notificó un cambio de domicilio, y tampoco entregó la totalidad de los rodados “cuyo secuestro se encuentra vigente”.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situación se agrava con el estado actual de la investigación”, expresó el juez.

Rodríguez Ponte señaló que sumó nuevas imputaciones tras la incorporación de informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina, entre otros. “Estos elementos incorporados muestran operaciones, bienes y sociedades que no estaban comprendidos en la descripción anterior”, mencionó el juez.

Entre ellos, se encuentran la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por U$S 500.000 que habría sido pagado en efectivo, además de las compras de inmuebles y rodados en efectivo por parte del Cluster Palace Beach S.A., una sociedad sin cuentas bancarias.