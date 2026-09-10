Deudas y discapacidad: la oposición impuso su agenda

La oposición en la Cámara de Diputados logró imponer su propio temario y emplazar a las comisiones para avanzar en dos cuestiones que incomodan al gobierno de Javier Milei, como son el alto endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Ocurrió en la sesión de ayer, en la que -tras varios intentos por desactivar el debate- La Libertad Avanza (LLA) dio un giro de último momento, contribuyó al quorum y hasta apoyó el esquema opositor. Buscó así evitar la foto de una derrota.

El volantazo libertario descolocó a los bloques dialoguistas que hasta último momento habían acompañado la estrategia de no avalar la sesión pedida por Unión por la Patria y otras fuerzas opositoras.

“Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos”, reprocharon, por ejemplo, desde la UCR, único espacio que no avaló la sesión.

En el PRO, que bajó al recinto pese a que había decidido no dar quorum, emitieron un comunicado en el que aclararon que ambos temas ya comenzaron a discutirse en comisiones y, con respecto a discapacidad, le exigieron al Gobierno que “presente un cronograma claro de pago a los prestadores”.

Las mociones impulsadas por los bloques opositores se aprobaron por amplia mayoría. La que definió que se dictaminará sobre discapacidad el 23 de septiembre fue respaldada por unanimidad. Mientras que la que estableció que los proyectos sobre morosidad y endeudamiento deberán ser despachados el 30 de este mes tuvo un solo rechazo: el del santacruceño aliado del Gobierno, José Garrido.

El tratamiento en comisiones -donde los libertarios tienen una relación de fuerzas que juega a su favor- es el paso previo para que las iniciativas sean discutidas en el recinto.

La sesión de ayer fue festejada por partida doble. El oficialismo celebró la estrategia de dar quorum como una “jugada brillante” y buscaron mostrar que el control de la agenda sigue de su lado.

La oposición, en cambio, destacó haberle marcado la cancha a LLA. “Esto coloca al Congreso detrás de un tema trascendental. La semana pasada los 133 que planteábamos este tema no estábamos equivocados”, resaltó desde Provincias Unidas Pablo Juliano, uno de los impulsores de la sesión especial.

50 PROYECTOS EN DANZA

Sobre morosidad y endeudamiento hay medio centenar de proyectos que serán discutidos en dos comisiones: Finanzas y Defensa de la Competencia. Abarcan desde planes de refinanciación y quitas de intereses hasta límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y billeteras virtuales. También hay propuestas para regular los mecanismos de persecución de las agencias de cobranza, impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

Pero mientras la oposición habla de “aliviar” la situación “crítica” de más de seis millones de familias en mora, el oficialismo propone una iniciativa propia abordando la problemática a través de la educación financiera y rechaza fijar topes a las tasas de interés.

Para evitar que el Gobierno trabe el debate con el argumento del eventual costo fiscal de las medidas, la oposición dejó fuera de la discusión los proyectos que impliquen un impacto presupuestario.

EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD

En materia de discapacidad, el peronismo impulsa una prórroga de la emergencia en el área hasta el 31 de diciembre del año próximo. La extensión hasta ese plazo, argumenta el texto, permitiría al Poder Ejecutivo conservar mayor flexibilidad para destinar recursos al financiamiento del sistema.

Además, se pide que el vencimiento de la emergencia no deje sin efecto las modificaciones permanentes introducidas por la ley. Entre ellas, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones en línea con la inflación.

Para el oficialismo, “la emergencia está cumplida”, por lo que aseguran que “no tiene sentido” avanzar con una prórroga. A su vez, pretenden que durante el debate en comisiones se despache un texto que dé garantías, pero que no se llame “emergencia”. También prometen que los ajustes por inflación a los prestadores de servicios de discapacidad estarán contemplados en el próximo presupuesto.