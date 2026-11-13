Devolverán a los docentes los descuentos por el día de paro

Después de hoy, el programa continuará con un esquema de bonificaciones decrecientes. Las condiciones dependerán de la fecha de adhesión y de la modalidad de pago elegida.

Del 14 al 27 de noviembre habrá 35% de descuento por pago al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

El Gobierno bonaerense devolverá a los docentes el dinero descontado por su adhesión al paro del pasado 15 de octubre. La restitución se concretará luego del reclamo presentado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que había cuestionado la decisión de aplicar una quita salarial por la jornada de protesta.

Los descuentos aparecieron en la última liquidación de haberes de octubre, que los maestros cobraron el 6 de noviembre. La medida de fuerza no había sido convocada contra la administración de Axel Kicillof, sino que respondió a la adhesión de los gremios a la Marcha Federal Universitaria realizada ese día contra las políticas del Gobierno nacional.

La decisión provincial generó malestar entre las organizaciones sindicales, que reclamaron la restitución de los montos. El planteo fue encabezado por el FUDB, integrado por UDOCBA, FEB, SUTEBA y AMET.

En esa presentación, los gremios defendieron el derecho a huelga como una de las herramientas centrales de la libertad sindical y cuestionaron la aplicación unilateral de descuentos sobre los salarios de quienes participaron de la medida.

Finalmente, los sindicatos informaron ayer que recibieron una respuesta favorable de la Provincia y que el reintegro de los importes comenzará a partir de hoy.

Las quitas habían generado sorpresa dentro del ámbito sindical, en particular por la aceitada relación que mantiene buena parte de las organizaciones con la administración provincial. La protesta del 15 de octubre había tenido como destinatario al Gobierno nacional y estaba vinculada con el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas. Incluso, de ese reclamo había participado el propio Kicillof.