Día de la Lealtad: Cristina Kirchner saludó a la militancia desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria

Los actos por el Día de la Lealtad, organizados por diversas ramas del peronismo, contaron con una escala en San José 1111. Este sábado, alrededor de las 16, Cristina Kirchner salió al balcón del departamento donde cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad para saludar a la militancia.

Antes de la salida de la expresidenta, la militancia sindical conmemoró la fecha con un asado en la vereda de la casa ubicada en Constitución. La actividad estuvo a cargo del Sindicato de la Carne y apuntó a reafirmar el apoyo del sector obrero al liderazgo de la nacida en La Plata.

Durante la mañana, su hijo Máximo Kirchner encabezó un acto en Chaco, en el que se mostró junto al senador Jorge Capitanich para conmemorar los 81 años del 17 de octubre de 1945.

A lo largo de su discurso, el líder de La Cámpora destacó el crecimiento de la expresidenta en las encuestas publicadas en la última semana, como contracara del fracaso evidente del plan económico de Javier Milei.

Por su parte, el PJ nacional emitió un comunicado en el que cuestionó la condena proscriptiva y persecutoria. En ese sentido, acusó al poder de buscar impedir que el pueblo vuelva a elegir “a la dirigente política más importante de la oposición”.

En las últimas semanas, la defensa de Cristina activó la etapa del reclamo en foros internacionales para intentar que el Estado argentino revise la sentencia. Mientras, Cristina sigue la interna de su partido desde su lugar de detención y pasó su segundo Día de la Lealtad en su departamento ubicado en Constitución.



