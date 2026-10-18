Día de la Madre: el consumo retrocedió un 1,4 por ciento y acumuló su quinto año en baja

La celebración del Día de la Madre finalizó con un declive del 1,4% en el volumen de operaciones de los comercios minoristas en comparación con la misma fecha del año anterior. De esta manera, la festividad sumó cinco años consecutivos con resultados desfavorables para el sector.

Según el análisis elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el presupuesto restringido de las familias limitó el consumo general a pesar de los múltiples descuentos y de las alternativas de financiamiento vigentes.

El relevamiento arrojó un gasto promedio de 63.197 pesos a nivel nacional. Ante este escenario económico, los compradores optaron por obsequios de menor valor, en tanto los dueños de los locales debieron recurrir a promociones especiales para sostener la actividad comercial, a costa de achicar de manera notoria sus propios márgenes de ganancia.

Sobre un total de seis rubros analizados por la entidad, apenas dos exhibieron números a favor. Las librerías lideraron las subas con un incremento interanual del 3,4% y el desembolso más económico del mercado, estipulado en 37.638 pesos. Los lectores eligieron textos de cocina, economía y desarrollo personal.

Por otro lado, la indumentaria presentó una mejora marginal del 0,1% con transacciones en torno a los 55.416 pesos. En este caso, las rebajas de hasta el 20% resultaron fundamentales para traccionar la salida de prendas livianas y ropa deportiva.

En contraste, cuatro sectores sufrieron contracciones significativas. La mayor caída se observó en los electrodomésticos, con un retroceso del 3,6% y un ticket de 72.581 pesos orientado de forma exclusiva hacia pequeños aparatos.

Luego, los rubros de cosmética y de artículos tecnológicos compartieron una merma del 3,2%. En los negocios de belleza, el ticket alcanzó los 88.000 pesos y la afluencia de público se vio muy perjudicada por las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En el ámbito tecnológico, los usuarios priorizaron accesorios de bajo costo y postergaron la renovación de teléfonos celulares ante la competencia de productos importados.

Por último, las ventas de calzado y marroquinería descendieron un 2,2% interanual. Los representantes de esta área comercial advirtieron que la falta de límite disponible en las tarjetas de crédito de los clientes dificultó la compra de artículos costosos y desvió la atención hacia productos de uso diario.

Respecto al balance de los comerciantes, el 51,3% alcanzó los objetivos trazados para el fin de semana. Un 32,5% reportó un desempeño inferior al proyectado, mientras un 16,2% logró superar sus estimaciones iniciales. En cuanto al impacto real de esta fecha sobre la facturación de todo el mes, la mayoría de los encuestados calificó el impulso como moderado o nulo. Solo un 9% lo consideró determinante para sus ingresos a corto plazo.