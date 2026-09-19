El jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscó hoy bajar la tensión interna con la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al calificar como “divertido” el video en el que la legisladora canta una canción de Lali Espósito.

En medio de los cortocircuitos por la discusión del Presupuesto 2027 y los reclamos de la senadora por recortes en el área de discapacidad, Santilli le restó impacto al spot donde se ve a Bullrich tararear el tema “No me importa” desde su despacho. “Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, sostuvo el funcionario.

La postura del jefe de ministros se alineó con la del presidente Javier Milei, quien consideró una “tontería mayúscula politizar el arte” y reveló que, tras la polémica inicial con la artista, escuchó algunos de sus temas y le gustaron.

Además, Santilli le respondió a Bullrich por sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo. La legisladora había manifestado su malestar por la eliminación sin aviso previo de la actualización automática para prestadores de discapacidad, al asegurar: “Siento que me toman de tonta”.

Ante este reclamo, el jefe de Gabinete aclaró la dinámica interna del oficialismo: “Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes”, concluyó.

En tanto, en declaraciones a la prensa, defendió los recientes despidos en la residencia presidencial como una “decisión política”.

Santilli se refirió a la desvinculación de al menos 12 empleados en la Quinta de Olivos, lo que derivó en el repudio y la declaración de estado de alerta por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El funcionario desdramatizó la salida del personal y explicó que el control de la propiedad pasará a manos de la Casa Militar, bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fuentes oficiales enmarcaron esta medida en la necesidad de endurecer la seguridad ante presuntas “filtraciones” y en los preparativos para la futura visita del Papa León XIV.