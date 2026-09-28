Diputados debate sobre las deudas de las familias

En la Cámara de Diputados se debatirán esta semana distintos proyectos para abordar el endeudamiento de las familias, también conocido como mora. Sobre este punto, La Libertad Avanza negocia con bloques aliados para obtener un dictamen de mayoría y llevar al recinto una iniciativa propia.

El oficialismo, con respaldo del PRO y la UCR, propone concentrarse en mayor información, transparencia y educación financiera. El proyecto no contempla regular las tasas de interés, ya que sostiene que esa medida podría afectar el acceso al crédito.

La iniciativa establecería nuevas obligaciones para bancos y billeteras virtuales respecto de la información sobre intereses y punitorios. También se analiza incorporar una doble verificación antes de concretar un préstamo.

Desde el Gobierno sostienen que el acceso al crédito aumentó desde comienzos de 2024 y que parte del problema del endeudamiento ya comenzó a resolverse mediante refinanciaciones.

Según los sectores que respaldan esta posición, más de 500.000 personas acordaron refinanciamientos bancarios.

En el caso de las billeteras virtuales, aseguran que cerca de dos millones de personas en mora ya cuentan con algún esquema de refinanciación. La diputada libertaria Silvana Giudici, encargada de las negociaciones, planteó que el objetivo es combinar la expansión del crédito con mayor transparencia.

La UCR presentó además un proyecto para establecer la educación financiera obligatoria en las escuelas secundarias. La propuesta se incorporaría a la discusión que tendrá lugar en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor.

La oposición, en tanto, trabaja sobre un conjunto de iniciativas que surgieron de unos 70 proyectos presentados en Diputados. Los bloques todavía no alcanzaron un texto único y analizan presentar distintos dictámenes antes de la votación en el recinto.

Entre las propuestas opositoras aparece la declaración de una emergencia por 180 días. Durante ese período, bancos y otros prestamistas deberían abrir procesos de reestructuración de las deudas, con posibles límites de acceso vinculados al monto adeudado.

El MID plantea además repartir el costo de las medidas entre los distintos sectores, con una reducción del IVA, una baja de Ingresos Brutos por parte de las provincias y menores tasas por parte de los bancos. Las comisiones se reunirán el martes a las 14 para avanzar con los dictámenes.