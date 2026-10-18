Diputados: el Gobierno busca imponer su agenda pero no la tiene fácil

El oficialismo se prepara para una nueva batalla parlamentaria en Diputados. Después de conseguir que fracasara la sesión opositora de la semana pasada contra el DNU 70 de Javier Milei, La Libertad Avanza convocó para este miércoles a una sesión con temas sensibles: la Ley de Tierras, la emergencia en Discapacidad y el creciente endeudamiento de las familias.

El Gobierno decidió disputar esos asuntos con iniciativas propias, en lugar de bloquear las propuestas opositoras. La estrategia apunta a construir mayorías con el PRO, la UCR y los legisladores que responden a los gobernadores, cuyos votos podrían definir cada discusión.

El primer proyecto será el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora un capítulo para restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

La modificación representa un giro respecto de la posición original del Gobierno. El DNU 70 había derogado la Ley de Tierras y la primera versión del proyecto también eliminaba buena parte de sus limitaciones. Sin embargo, los fallos judiciales que volvieron a poner en vigencia la normativa.

La oposición respalda los límites a la extranjerización de tierras, pero rechaza otros aspectos del proyecto, especialmente las modificaciones destinadas a endurecer los desalojos y los cambios en el régimen de expropiaciones.

Deudas familiares

El sobreendeudamiento de las familias aparece como uno de los puntos en los que la oposición podría reunir mayores respaldos.

Mientras el oficialismo plantea medidas de transparencia y protección de los consumidores, los bloques opositores impulsan una emergencia con refinanciaciones, quitas de intereses y límites a las ejecuciones judiciales.

El proyecto libertario, respaldado principalmente por el PRO y la UCR, busca mejorar la información para los usuarios y prevenir fraudes digitales, pero no contempla reestructuraciones obligatorias de deudas.

En cambio, Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Argentina Federal coinciden en declarar una emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días.

La propuesta mayoritaria establece un régimen para quienes, al 31 de agosto de 2026, registraran una mora de al menos 60 días o destinaran más del 30% de los ingresos familiares al pago de créditos de consumo.

Contempla deudas de capital de hasta dos Canastas Básicas, suspensión de embargos, condonación de intereses punitorios y planes de pago de al menos 12 meses, con cuotas que no superen el 30% de los ingresos.

Otro punto de conflicto será la legislación sobre Discapacidad, un área en la que el oficialismo también modificó su posición inicial.

La oposición impulsa prorrogar por un año la emergencia que vence en diciembre. En cambio, La Libertad Avanza presentó una iniciativa que elimina la declaración formal de emergencia, aunque conserva varios mecanismos de protección.

Entre ellos figuran la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones por inflación, las pensiones no contributivas y la posibilidad de compatibilizarlas con un empleo registrado.

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y legisladores provinciales. Sin embargo, queda pendiente una cuestión central: los recursos presupuestarios necesarios para aplicar la ley.

La Libertad Avanza asegura que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se comprometió a garantizar el financiamiento y que los fondos serán incorporados durante el debate.

Medicamentos, vandalismo rural y gobernadores

Diputados también tratará dos iniciativas con menores niveles de confrontación: la creación de un sistema nacional de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, impulsado tras el caso del fentanilo contaminado y con dictamen unánime, y una reforma del Código Penal para establecer penas por vandalismo rural.

Más allá de estos acuerdos, el resultado de la sesión dependerá de los bloques provinciales. La Libertad Avanza apuesta a repetir la estrategia que le permitió frustrar la sesión anterior: dividir a la oposición, sumar apoyos parciales y presentar alternativas propias.

El miércoles no solo estará en juego la aprobación de un conjunto de leyes, sino también quién consigue imponer las condiciones del debate parlamentario.