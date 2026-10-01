Diputados: la oposición convocó a una sesión para debatir discapacidad, endeudamiento y la ley de tierras

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados solicitaron una sesión especial para el próximo 15 de octubre con una agenda que incluye el tratamiento de proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad, el endeudamiento familiar y la restitución de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El pedido fue presentado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y Provincias Unidas.

La convocatoria se produjo luego de un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23, una disposición que había modificado el régimen establecido por la Ley de Tierras.

Los temas que busca tratar la oposición

Uno de los proyectos incluidos en la agenda es la prórroga de la emergencia en discapacidad, una iniciativa que ya fue analizada en la Cámara baja y cuenta con distintos dictámenes.

También se encuentra el proyecto relacionado con la morosidad y el endeudamiento familiar. Durante su tratamiento en comisión, el oficialismo logró imponer el dictamen de mayoría, aunque la problemática forma parte de la agenda de distintos bloques.

El tercer eje de la convocatoria está vinculado con el régimen de tierras rurales. Los bloques que impulsaron la sesión buscan avanzar con el rechazo del DNU 70/23 en este punto y recuperar las restricciones que establecía la legislación anterior para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Qué ocurrió con la ley de tierras

La discusión tomó nuevo impulso después del reciente fallo de la Corte Suprema, que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23.

Ese artículo había derogado aspectos de la normativa que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. A partir del pronunciamiento judicial, los bloques opositores plantearon llevar nuevamente el tema al recinto para debatir la restitución del régimen anterior.

La oposición necesita reunir quórum

Para que la sesión especial pueda comenzar, los bloques que la solicitaron deberán reunir 129 diputados, la mayoría necesaria para alcanzar el quórum en la Cámara baja.

La inclusión de los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar forma parte de los acuerdos alcanzados entre los distintos espacios que acompañaron la convocatoria.

En caso de que la sesión consiga quórum, cada uno de los proyectos deberá reunir las mayorías correspondientes para avanzar en el recinto.

La sesión fue fijada para el 15 de octubre y concentrará en una misma jornada iniciativas que ya fueron discutidas en distintas instancias parlamentarias durante los últimos meses.