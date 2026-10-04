Diputados libertarios exigieron la intervención de fuerzas federales en la Provincia

En medio de la creciente preocupación por los índices de criminalidad territorial, el bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) instó al gobernador Axel Kicillof a requerir el despliegue urgente de fuerzas federales para reforzar la seguridad en los distritos que atraviesan una situación crítica en la provincia de Buenos Aires.

El planteo legislativo se ampara formalmente en los artículos 23 y 24 de la Ley Nacional de Seguridad Interior (24.0549). Según explicaron desde la bancada violeta, dicha normativa prevé la posibilidad de solicitar el apoyo operativo de efectivos nacionales cuando circunstancias de extrema gravedad ponen en riesgo bienes esenciales de la población. Para ello, exhortaron al Ejecutivo bonaerense a establecer una coordinación directa con el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva.

“La responsabilidad en materia de seguridad corresponde al Gobierno provincial, no puede relativizarse ni diluirse cuando amplias zonas atraviesan niveles críticos de violencia y criminalidad, el Poder ejecutivo debe utilizar todas las herramientas disponibles para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos”, argumentaron los legisladores a través de un comunicado.

En esa línea, los referentes libertarios cuestionaron la postura de la administración provincial frente a la Nación y recalcaron que Kicillof no cuenta con “una razón válida para renunciar a esa herramienta por diferencias políticas, disputas jurisdiccionales o especulaciones partidarias”. “Cuando la inseguridad escala y la capacidad de respuesta provincial resulta insuficiente, corresponde coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional”, subrayaron.

Para graficar la dimensión de la crisis, los diputados se respaldaron en las últimas estadísticas del Ministerio Público bonaerense, poniendo el foco en el municipio de La Matanza. El distrito comandado por Fernando Espinoza registra actualmente una tasa de 8,02 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, la más alta de toda la Provincia. Este índice supera con gran margen el promedio de 5,2 registrado en conjunto por los departamentos del Conurbano, La Plata y Mar del Plata, y contrasta drásticamente con la tasa de 2,6 reportada en los distritos del interior.

El antecedente presidencial por el crimen en La Plata

Esta ofensiva legislativa de LLA retoma la postura trazada directamente por el presidente Javier Milei en febrero de 2025. En aquella oportunidad, tras el brutal asesinato de Kim Gómez —la niña de 7 años que murió tras un robo encabezado por dos delincuentes menores de edad—, el mandatario nacional había publicado un duro descargo titulado "Baño de sangre en la Provincia y la incompetencia de Kicillof".

En aquel posteo, Milei había exigido el paso al costado del gobernador para permitir el ingreso de la Nación al territorio: “Dado que está admitiendo su fracaso, y si realmente le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie), y déjenos intervenir la provincia de Buenos Aires”.

A modo de cierre, los legisladores provinciales enfatizaron la necesidad de concentrar los recursos federales en los puntos más conflictivos y exigieron despolitizar la problemática. “La seguridad no puede quedar subordinada a una discusión ideológica ni a la defensa corporativa de una gestión. Los ciudadanos tienen derecho a vivir, trabajar, circular y ejercer su libertad sin estar permanentemente expuestos al delito. Recuperar el control territorial y garantizar condiciones básicas de seguridad debe ser una prioridad, la cooperación no implica resignar competencias: implica actuar con responsabilidad”, concluyeron.