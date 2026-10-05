Diputados libertarios piden tropas federales para la Provincia

El bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) volvió a subir la presión sobre el gobierno de Axel Kicillof y solicitó formalmente la intervención de las Fuerzas Federales en la provincia de Buenos Aires. El objetivo del reclamo es reforzar el patrullaje y la presencia territorial en aquellas zonas bonaerenses que atraviesan un escenario crítico en materia de violencia y delito.

Amparados en los artículos 23 y 24 de la Ley Nacional de Seguridad Interior (N.º 24.059), los legisladores de la “escudería violeta” exhortaron al Poder Ejecutivo que encabeza Kicillof a solicitar de manera urgente al Ministerio de Seguridad de la Nación —conducido por Alejandra Monteoliva— el despliegue de las fuerzas en los distritos más afectados.

Los argumentos

Desde el bloque parlamentario recalcaron que la seguridad es una responsabilidad primaria de la gestión bonaerense, pero sostuvieron que el drama del delito exige agotar todas las herramientas del Estado:

“La responsabilidad en materia de seguridad corresponde al Gobierno provincial; no puede relativizarse ni diluirse cuando amplias zonas atraviesan niveles críticos de violencia y criminalidad. El Poder Ejecutivo debe utilizar todas las herramientas disponibles para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos”, argumentaron desde la bancada.

Según explicaron, el marco legal vigente prevé explícitamente el envío de efectivos federales cuando circunstancias extraordinarias o de extrema gravedad pongan en riesgo bienes esenciales de la población. En ese sentido, advirtieron que Kicillof no cuenta con “una razón válida para renunciar a esa herramienta por diferencias políticas, disputas jurisdiccionales o especulaciones partidarias”.

“Cuando la inseguridad escala y la capacidad de respuesta provincial resulta insuficiente, corresponde coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional. La seguridad no puede quedar subordinada a una discusión ideológica ni a la defensa corporativa de una gestión”, ampliaron los legisladores.

La Matanza y las cifras de la polémica

Para justificar la urgencia del reclamo, la bancada libertaria hizo foco en las estadísticas oficiales del Ministerio Público bonaerense, señalando a distritos del Conurbano con elevados índices de conflictividad. El foco principal estuvo puesto en La Matanza, distrito conducido por el intendente Fernando Espinoza:

-Registró una tasa de 8,02 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, ubicándose como la cifra más alta de toda la Provincia.

- El Conurbano, La Plata y Mar del Plata registraron en conjunto una tasa promedio de 5,2 homicidios cada 100.000 habitantes.

- En el interior bonaerense la tasa promedió los 2,6 homicidios cada 100.000 habitantes.

Ante esta brecha, los diputados exigieron que el eventual despliegue de recursos federales focalice sus patrullajes en las zonas más calientes del mapa delictivo bonaerense.

El antecedente del cruce entre Milei y Kicillof

La embestida parlamentaria actúa como correlato directo del cruce ocurrido a principios de 2025 entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof. En aquel momento, tras el brutal crimen de Kim Gómez —la niña de 7 años asesinada en La Plata durante un robo perpetrado por delincuentes menores de edad—, el Presidente había exigido públicamente la renuncia del mandatario bonaerense y propuso intervenir la provincia.

En un mensaje titulado “Baño de sangre en la Provincia y la incompetencia de Kicillof”, el Jefe de Estado había manifestado: “Dado que está admitiendo su fracaso, y si realmente le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie), y déjenos intervenir la provincia de Buenos Aires”.

Remarcando esa misma línea, desde el bloque legislativo concluyeron:

“Los ciudadanos tienen derecho a vivir, trabajar, circular y ejercer su libertad sin estar permanentemente expuestos al delito. Recuperar el control territorial y garantizar condiciones básicas de seguridad debe ser la prioridad. La cooperación no implica resignar competencias: implica actuar con responsabilidad”.