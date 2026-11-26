La Cámara de Diputados alcanzó este mediodía el quórum reglamentario y ya sesiona en el marco de una jornada extensa donde el plato fuerte será la votación del proyecto de Presupuesto 2027.

El temario de la sesión especial incluye además todas las iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento la semana pasada, a excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, destacándose especialmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Se espera una sesión de entre 13 y 16 horas, donde la discusión del Presupuesto insumiría cerca de ocho horas de debate.

También se votará la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Ley Nº26.827, que cuenta con media sanción del Senado), los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur y la instauración del “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown” para el 3 de marzo de cada año.