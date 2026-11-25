María Soledad Calle, la sindicalista que formaba parte de la la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se presentó este martes en los Tribunales de Comodoro Py para prestar su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga por presuntos desmanejos en los fondos de la UOM y su obra social.

Junto a su abogado Pablo Slonismqui, Calle presentó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini, en el que cuestionó las acusaciones sobre perjuicios económicos al gremio y rechazó que haya habido incompatibilidades en la contratación de empresa USEM S.A., de la cual era directora suplente y tenía el 50% de las acciones.

“Vine a prestar declaración para acompañar la investigación, aclarar todas las dudas y sobre todas las cosas confirmar que no existe ninguna irregularidad, ninguna comisión de delito y, en mi caso en particular, ninguna incompatibilidad respecto de mis funciones tanto en la UOM como en la unión de seccionales metalúrgicas”, afirmó Calle tras declarar.

La dirigente vinculada a La Cámpora es investigada por haber sido presuntamente beneficiada con contratos entre la UOM y la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA) con la empresa USEM S.A., lo que habría generado un perjuicio económico para el sindicato.

En el escrito que presentó ante Ercolini, cuestionó que la hipótesis de la causa “está cimentada sobre la base de la existencia de un perjuicio económico que solo existe en la imaginación del Tribunal”.

Además, justificó la creación de la empresa apenas 82 días antes de la firma de dos convenios con la UOM y OSUOMRA, ya que se fundó con “una finalidad comercial concreta: prestar servicios de gestión administrativo-bancaria necesarios para el funcionamiento del sistema fiduciario implementado por la UOMRA junto con el Banco de la Nación Argentina”.

“La creación de una sociedad para desarrollar una actividad comercial determinada es una práctica lícita y habitual. Su legitimidad debe evaluarse a partir de la realidad de su actividad, el cumplimiento de sus obligaciones y la ausencia de conductas fraudulentas, no de su antigüedad al momento de contratar”, enfatizó.

En sus declaraciones posteriores a la prensa, la dirigente de La Cámpora aclaró que la compañía no administraba los fondos del gremio metalúrgico y su obra social, y apuntó que la decisión de su contratación “afectó intereses”.

Por otro lado, Calle se refirió al departamento que compró en el edificio de San José 1111, ubicado debajo del de la ex presidenta Cristina Kirchner donde cumple su condena por la causa Vialidad, y rechazó que tenga relación con la causa.

Al respecto, dijo que adquirió el inmueble “por decisión propia” con “recursos propios y de mi familia declarados en blanco”. “Yo entiendo que haya generado muchas suspicacias en un tiempo en donde el blanqueo y la inocencia fiscal están a la orden del día. Yo soy una ciudadana argentina, no soy funcionaria pública, y compré un departamento con recursos propios”, agregó.

En cuanto al uso que le iba a dar a dicho departamento, contó: “Quería impulsar una fundación para estudios de la industria y del trabajo, que es a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo. Por supuesto, después las condiciones cambiaron y ahora estoy viendo qué hacemos con eso”.