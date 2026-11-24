Dirigentes del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y sectores provenientes del PRO participarán el próximo viernes de un encuentro en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para debatir estrategias tendientes a construir una alternativa electoral a Javier Milei y a La Libertad avanza, de cara a las elecciones de 2027.

La actividad, denominada “Coordinar para Ganar”, se desarrollará el 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, bajo la consigna “Estrategias de coordinación política para construir nuevas mayorías democráticas”.

Entre los principales participantes estarán los dirigentes peronistas Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Juliana Di Tullio, el radical Martín Lousteau, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Los referentes compartirán un panel de cierre que será moderado por el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, en una jornada destinada a analizar experiencias de cooperación entre fuerzas políticas que mantienen diferencias ideológicas y electorales.

Uno de los impulsores del encuentro, Martín Lousteau, sostuvo que la oposición necesita realizar una revisión de sus experiencias anteriores y discutir nuevas formas de organización política.

“Hace falta una reflexión profunda de qué fue lo que no funcionó”, afirmó el dirigente radical en declaraciones periodísticas, al tiempo que consideró necesario incorporar al debate argentino las transformaciones políticas, económicas y sociales que se registran a nivel internacional.

Lousteau también advirtió sobre la existencia de un sector del electorado que cuestiona la gestión libertaria, pero que tampoco está dispuesto a respaldar un regreso del kirchnerismo.

“Hay mucha gente a la que no le gusta este presente, pero no quiere volver para atrás”, señaló y planteó la necesidad de construir una propuesta política diferente.

En esa línea, consideró que los distintos sectores deberán revisar sus posiciones para avanzar hacia eventuales acuerdos. Según explicó, el kirchnerismo tendrá que incorporar una discusión sobre el orden macroeconómico, mientras que los espacios identificados con las banderas republicanas deberán reconocer que el peso del ajuste no puede recaer sobre los sectores más vulnerables.

La jornada no tiene como finalidad inmediata conformar una alianza electoral ni definir candidaturas presidenciales, sino explorar mecanismos de cooperación entre dirigentes y organizaciones políticas y sociales.

El programa incluirá cinco sesiones de debate sobre la batalla cultural, los acuerdos electorales, la organización territorial, la abstención y las experiencias internacionales de coordinación opositora.

Entre los casos que se analizarán figuran Brasil, Francia, Hungría, Estados Unidos y Colombia, donde distintas fuerzas políticas desarrollaron estrategias de articulación para competir electoralmente.