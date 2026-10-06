Discapacidad: la Iglesia pide soluciones concretas

María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), dialogó con la prensa tras el encuentro con el Ministerio de Salud en el que abordaron la problemática de la discapacidad y aclaró: “Una respuesta concreta en una reunión de una hora es muy difícil”.

Al ser consultada sobre si la respuesta en el tema discapacidad la tiene que dar la Iglesia o el Gobierno, Casal indicó: “La Iglesia acompaña a las personas con discapacidad porque eso es la Iglesia. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas, sí tenemos una mirada sobre la situación que la emitimos en un documento que sacamos la semana pasada”.

En la previa a la llegada del Papa León XIV a la Argentina y su visita al Cottolengo Don Orione, la coordinadora adelantó que “habrá una próxima reunión” con las autoridades de la cartera dirigida por Mario Lugones.

Luego volvió a centrarse en el encuentro de ayer y precisó que “la primera conclusión es que se abrió un espacio de diálogo entre la Conferencia Episcopal, el área de discapacidad, que representamos a las familias y a las organizaciones y el Ministerio de Salud”.

En esa línea contó: “Llevamos un escrito con nuestras inquietudes, se habló sobre el escrito, se plantearon posibles soluciones, se abrieron caminos para rectificar algunos actos” e insistió: “Fue la primera reunión a la que fuímos invitados y se abre un espacio al que creo que debemos apostar”.

Antes del encuentro, las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina dieron a conocer un comunicado en el que detallaron el objetivo de la reunión: “Dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión”.

Añadieron que “este nuevo espacio busca fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten”.

Asimismo, cerraron: “La Conferencia Episcopal Argentina agradece la invitación y valora esta oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector”

Luego el área de discapacidad de la Comisión Episcopal emitió un comunicado en el que indicó que “la reunión se desarrolló en un clima de diálogo respetuoso y constructivo”.

En un documento, agregó que “en este marco, se conformó una mesa de trabajo que permitirá dar continuidad al intercambio y avanzar progresivamente en la búsqueda de respuestas y soluciones a las distintas problemáticas que atraviesa el sector, especialmente en aquellos temas que correspondan al ámbito de competencia del Ministerio de Salud”.

En representación de la Conferencia Episcopal Argentina participaron: el secretario general, Mons. Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el P. Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Bayá Casal, coordinadora del Área de Discapacidad.

Por parte del Ministerio de Salud de la Nación estuvieron presentes: Roberto Olivieri, titular de la Unidad Gabinete de Asesores; Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa; y Roberto Moro, secretario de la SEDRONAR.