Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales

El intendente, Julio Alak, anunció un nuevo aumento del 10 por ciento del salario para los empleados municipales que se efectivizará con el sueldo de agosto.

Según indicaron desde la Comuna, con esta nueva medida, la suba salarial acumulada entre enero de 2024 y agosto de 2026 alcanza un total de 283 por ciento en el Municipio platense, superando por más de 41 puntos la inflación acumulada entre enero de 2024 y julio de 2026, estimada en 241 por ciento.

Funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal destacaron que desde el inicio de la gestión actual los incrementos son acumulativos, dado que se aplican sobre los sueldos conformados de la última escala salarial.

De este modo, el 10 por ciento de incremento tiene como objetivo seguir recuperando la pérdida salarial generada en la gestión municipal anterior.

Y advirtieron que, en comparación, durante 2023, en la administración anterior, los incrementos de sueldo otorgados sumaron apenas un 82 por ciento, lo que dejó a los trabajadores municipales en una situación de evidente deterioro frente a la inflación que fue del 211 por ciento.

El anuncio se conoció hacia el final de la tarde, al concluir una reunión entre el jefe comunal, la subsecretaria de Recursos Humanos de la Municipalidad, Josefina Sannen Mazzucco, y el secretario gremial de UPCN en la Provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Martín Oyarzabal.