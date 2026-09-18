Disputas por las obras en construcción en La Plata: SITRAIC plantó base en "territorio UOCRA"

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic) formalizó su desembarco en La Plata y volvió a poner en escena la disputa por la representación de los trabajadores del sector, en un territorio donde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) mantiene una presencia histórica. La organización, que a nivel nacional conduce Víctor Grossi, presentó su delegación regional y designó a Leonardo Ezequiel Espeche como delegado coordinador, con el objetivo de comenzar a recorrer las obras de la ciudad y la región.

El lanzamiento se realizó este martes en el Centro de Jubilados La Plata, ubicado sobre avenida 60 entre 20 y 21, ante más de un centenar de trabajadores afiliados y militantes. Además de Espeche, participaron integrantes de la conducción nacional del Sitraic, entre ellos el secretario general Víctor Grossi, la secretaria adjunta Noemí Eusebio y el secretario de Organización Pablo Monzón.

Con 42 años, Espeche quedó al frente de la nueva estructura regional y planteó como uno de los principales objetivos acercar otra alternativa de representación gremial a los trabajadores de la construcción. Durante el acto, sostuvo que buscarán promover una modalidad de sindicalización basada en la afiliación voluntaria y en una participación directa de los trabajadores.

La presentación tendrá ahora una segunda etapa en las obras. Según anticipó la conducción local, ya comenzó una recorrida por distintos puntos de La Plata y la región para tomar contacto con trabajadores, explicar la propuesta y avanzar en la conformación de la estructura sindical.

Conflictos

El desembarco del Sitraic no es, de todos modos, un episodio completamente nuevo para la región. La relación entre ambas organizaciones ya estuvo atravesada en el pasado por episodios de fuerte tensión.

En marzo de 2021, un enfrentamiento entre sectores vinculados a la UOCRA y el Sitraic terminó en una batalla campal en las inmediaciones de una escuela de La Plata, un episodio que fue registrado y que derivó en una investigación policial.

Cinco años después, el escenario vuelve a plantearse, aunque ahora con el Sitraic buscando consolidar una estructura formal en la ciudad y presentar su propuesta directamente en los lugares de trabajo.