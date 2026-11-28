Representantes de diversas vertientes políticas plantearon, en el marco del cierre de un encuentro internacional realizado en la UBA, la posibilidad del armado de un gran frente para enfrentar a Javier Milei en los comicios del 2027.

El diputado de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau enfatizó que “es necesario crear una coalición que nos permita imaginar un futuro mejor” y manifestó que “eso será posible si aprendemos a ceder y a ver los errores, pero también los aciertos, de los demás”.

El evento reunió a expertos internacionales, que junto a políticos y representantes de la cultura local explicaron cómo se derrotó a la ultraderecha en Estados Unidos, Brasil, Francia y Hungría en los comicios realizados en los últimos meses en esos países.

En ese marco, Lousteau consideró que “Milei nos llevó a un estado de anormalidad que nos hizo despertar” y puntualizó que “es fundamental capitalizar esa situación para generar nuevos liderazgos que nucleen a las grandes mayorías".

“Nunca vi un Gobierno que ajuste en forma brutal y se burle de la gente”, dijo el legislador porteño de la UCR.

Además, dijo que “eso va a permitir alumbrar una opción que va a dar respuestas a los problemas reales de la gente” y manifestó que “por ese camino de unidad tras objetivos comunes noos va a permitir terminar con este mal Gobierno”.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria por Entre Ríos y ex director de la Aduana, Guillermo Michel, dijo estar “convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones” e indicó que “eso va a ser posible si logramos unir a toda la oposición tras un programa que de respuestas a los problemas reales de la gente”.

Michel lamentó que se sigue “sin hablar de los problemas de la gente y estamos encerrados en temas políticos que nos alejan de la sociedad” y destacó que “es urgente dar respuestas a la población que sufre la falta de trabajo, las deudas y los bajos salarios”.

“Hay que empezar a discutir un programa de Gobierno con ideas básicas y comunes a todos los partidos opositores, algo que no hicimos en la última administración de Alberto Fernández”, agregó.

En tanto, la senadora bonaerense por Unión por la Patria Juliana Di Tullio, aseguró que “Milei comete muchos errores y por eso va a perder las elecciones” y entendió que “esa caída también estará dada porque ahora la oposición va en la misma dirección que la opinión de las mayorías, lo que será clave para derrotar a este Gobierno”.

La senadora también consideró como un factor clave “la unidad de todos los sectores” y manifestó que “eso es imperioso porque el antimileísmo no lleva a nada”.

“Es necesario terminar con el antiperonismo y con esta gestión que no hace feliz al pueblo”, remarcó Di Tullio.

Además, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, indicó que “tenemos que ver cómo hicieron otras democracias para derrotar a los modelos de ultraderecha” y puntualizó que “eso está claro porque la derecha demuestra en toda la región que su modelo no sirve y la sociedad ya empezó a entender esa realidad”.

El funcionario de la administración de Axel Kicillof señaló que “hay que crear algo nuevo y diferente de lo que venimos ofreciéndole a la sociedad” y dijo que “tenemos que lograr que la población comience a moverse para que los cambios sean posibles”.

Katopodis aseguró que “ahora los cambios deben venir desde la población y hacia la dirigencia política y no al revés, como venía sucediendo”.

En otro orden, el diputado por Encuentro Federal Emilio Monzó, consideró que “hay que crear un marco de contención común que nos permita avanzar contra este modelo” y enfatizó que “para eso debemos empezar a organizarnos en forma horizontal porque nos falta diálogo con la sociedad”.

Monzó afirmó que “para alcanzar ese logro debemos salir de nuestros compartimentos estancos y buscar objetivos comunes”.

“Eso nos va a acercar a los verdaderos problemas de la gente y también a la creación de una alternativa que va a derrotar a este Gobierno y sus planes de extranjerización de las riquezas de Argentina”, remarcó el ex titular de la Cámara de Diputados.

Por último, el legislador por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro estimó fundamental “la unidad de todos los sectores que rechazan este modelo” y puntualizó que esa circunstancia “no debe llamar la atención”.

“Llegó el momento de que quienes pensamos distinto logremos un lugar de acción común”, puntualizó Ferraro.

“Es fácil el encuentro con los idénticos, pero tenemos que iniciar la tarea de poder escucharnos y aceptar lo bueno de quienes piensan distinto”, agregó.

Entre los presentes estuvieron el ex jefe de Gobierno porteño y actual legislador Horacio Rodriguez Larreta y la legisladora Guadalupe Tagliaferri, entre otros.