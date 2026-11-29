La devaluación del real cercana al 15% a lo largo del último mes en Brasil logró agitar las aguas calmas en las que se movía el mercado cambiario en Argentina. Hasta hace un par de semanas, ni la volatilidad de los mercados internacionales, ni la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos, ni el adelantamiento de las tensiones políticas con vistas al año electoral habían logrado despertar al dólar.

Sin embargo, aún con el movimiento cambiario de los últimos días, el peso sigue corriendo de lejos la carrera con respecto a la depreciación del real registrada desde fines de octubre. Esa distancia, que encarece a los bienes argentinos frente a los de Brasil, amenaza con desacelerar el ritmo de las exportaciones hacia el principal destino.

En paralelo, el abaratamiento relativo de plazas turísticas como Florianópolis, Río de Janeiro y Camboriú, a semanas de que comience la temporada de verano, promete acelerar las salidas de divisas por viajes y gastos en el exterior durante el primer trimestre del año próximo.

“La devaluación del real incrementa las dudas en torno a si el Gobierno lograra acumular los dólares suficientes para afrontar la deuda el año que viene porque entrarían menos divisas por exportaciones y se irían más por turismo”, dijo Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica.

“Brasil sigue siendo el principal destino de exportación de la industria manufacturera, con un componente muy importante en la industria automotriz”, agregó.

Tras los movimientos cambiarios de los últimos días en ambos países, el Índice de Tipo de Cambio Real Bilateral, un indicador elaborado por el Banco Central que mide el precio relativo de bienes y servicios, se encontraba con relación a Brasil en uno de sus mínimos históricos. El miércoles pasado ese indicador se ubicaba en 76,5, un nivel similar al del 12 de diciembre de 2023 (75,5), el día anterior a la mega devaluación del peso convalidada al inicio del gobierno de Javier Milei.

Apenas un mes atrás, el índice rondaba los 86 puntos, lo que implica una caída de la competitividad con Brasil superior al 10% desde que se confirmó la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

En todo caso, el actual nivel de la paridad cambiaria con el principal socio comercial es similar al de otros momentos de fuerte apreciación del peso en Argentina, como el 9 de diciembre de 2015 (76,6), cuando el gobierno de Cristina Kirchner culminaba su segundo mandato con un cepo muy estricto y una brecha cambiaria superior al 50%.

CARGA A LAS EXPORTACIONES

De consolidarse la paridad en estos niveles, la pérdida de competitividad amenaza con agregar una carga a las exportaciones. Si bien el peso de Brasil se ha ido reduciendo en los últimos años ante el crecimiento relativo de otros mercados como China, Estados Unidos e India, continúa siendo el principal destino: hacia allí fue el 12,6% de las exportaciones en los primeros diez meses del año.

Las ventas externas a Brasil sumaron entre enero y octubre de este año US$ 11.061 millones, un aumento interanual del 3,7%, muy por debajo del crecimiento del 22,1% de las exportaciones a nivel general.

Ese avance podría volverse aún más lento no solo por el encarecimiento relativo de los productos argentinos, sino también por un menor crecimiento proyectado de la economía brasileña para 2027 tras el paquete de ajuste fiscal aprobado en los últimos días por el Congreso.

Según un estudio de Analytica, “si el PIB brasileño es 1% más alto, nuestras exportaciones aumentan cerca de 4%, mientras que una caída de 1% del tipo de cambio real bilateral las reduce alrededor de 0,7%”.

“Además del nivel del tipo de cambio, también es fundamental para las exportaciones de bienes y servicios lo que pase con la actividad económica en Brasil: la corrección del precio del dólar y el anuncio de recortes del gasto tienden a generar expectativas de una economía que va a crecer menos en 2027”, señaló Caprarulo. “Hay, entonces, un doble efecto: se encarecen las exportaciones argentinas y Brasil podría demandar menos”, añadió.

UN GOLPE ADICIONAL

La caída de las ventas a Brasil sería un golpe adicional para sectores industriales que ya sufren el alza de costos y la debilidad de la demanda en el mercado interno. A diferencia de China e India -adonde van mayoritariamente manufacturas de origen agropecuario-, dos tercios de las exportaciones a Brasil corresponden a manufacturas de origen industrial favorecidas por el arancel 0% que brinda el Mercosur.

El complejo automotor es el sector más expuesto ya que en los últimos cinco años los vehículos y autopartes explicaron el 41,5% de las exportaciones a Brasil. Ese mercado sigue siendo el principal destino de las pick-ups medianas, como Toyota Hilux y Ford Ranger.

Los impactos también amenazan golpear a las economías regionales. Un informe de la Fundación Mediterránea señaló que Brasil concentra el 35% de estas exportaciones. Los productos más afectados por su alta dependencia del mercado brasileño serían aceitunas, papas industrializadas, ajo, manzanas, ciruelas secas, pasas de uva y peras.

“La canasta que compramos a Brasil es muy parecida a la que le vendemos, y esta composición hace que nuestro comercio con Brasil sea muy sensible al tipo de cambio”, dijo Caprarulo. “Las manufacturas compiten directamente con la producción brasileña, de modo que cuando el real se deprecia, un auto o una máquina fabricados allá se abaratan frente a los argentinos y los compradores tienen incentivos a sustituirlos”, agregó.

CAIPIRINHA A LA VISTA

Además de los efectos en el comercio, la devaluación del real amenaza también con tener un fuerte impacto sobre el turismo local. La pérdida de valor del real abarata los gastos turísticos para los argentinos en Brasil y amplía la diferencia de precios con los destinos de Argentina.

¿Hasta dónde puede llegar el éxodo a las playas brasileñas? En el primer trimestre de este año, 1.572.400 residentes argentinos cruzaron a Brasil tanto por vía terrestre como por vía aérea, según datos del Indec. Ese número representó una caída superior al 10% con respecto al pico alcanzado en el primer trimestre de 2025, cuando el turismo emisivo a Brasil sumó 1.770.100 residentes argentinos.

En la actualidad, la paridad cambiaria es más parecida a la del verano del 2025, cuando el flujo de argentinos a Brasil registró niveles récord. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral promedio del primer trimestre de 2025 fue de 75,5, un nivel casi en línea con el actual. “Nos estamos acercando al tipo de cambio real bilateral con Brasil del verano de 2025, nuevamente hay un real bastante conveniente”, dijo Caprarulo.

“La contracara de eso es que el salario real este año continuó cayendo y se siguieron perdiendo puestos de trabajo registrado; entonces, habrá que ver cómo impacta eso en el turismo al exterior, más allá de que un destino como Brasil esté más barato”, agregó.

Las agencias y plataformas de turismo vienen registrando un aumento acelerado de consultas tanto por plazas tradicionales como Búzios y Florianópolis como por Maceió, Natal, Maragogi y Pipa, destinos del Nordeste que vienen creciendo con fuerza. De traducirse esas búsquedas en pasajes y paquetes, habrá en el verano una mayor salida de divisas por turismo que las previstas un mes atrás. En el primer trimestre de 2025, con un real devaluado con respecto al peso en niveles similares a los actuales, el déficit de la cuenta de viajes de la balanza de pagos llegó a U$S 3.610 millones a precios actuales, el máximo de la serie para ese período, de acuerdo a Analytica.

“Cuando se analiza el perfil de vencimientos que tiene Argentina, la gran pregunta es si con este tipo de cambio se lograrán acumular los dólares suficientes para afrontar la deuda de más de U$S 14.000 millones con acreedores privados en 2027”, dijo Caprarulo. “La devaluación del real en Brasil incrementa esas dudas porque entrarían menos dólares por exportaciones y se irían más por turismo; eso, más aún en un contexto de suba de las tasas de interés en Estados Unidos, conforman un escenario para 2027 más complejo del que se tenía hace un par de meses cuando ya se proyectaba un año difícil”.