Docentes bonaerenses definen si aceptan la oferta de aumento salarial de la Provincia

Los gremios docentes bonaerenses analizarán si aceptan la oferta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof, que contempla un aumento del 6% bimestral, distribuido en dos tramos del 3% en octubre y noviembre, tomando como base los salarios de septiembre. A diferencia de los sindicatos estatales que ya dieron su aval, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) recibió la propuesta y la someterá a consideración de sus cuerpos orgánicos.

La oferta fue presentada en la reunión paritaria realizada este viernes y se enmarca en la negociación que la Provincia mantiene con los representantes de los trabajadores estatales y de la educación. En el sector de la administración pública, UPCN y los gremios nucleados en Fegeppba ya aceptaron el ofrecimiento, mientras que los docentes se tomarán un tiempo para evaluar sus alcances.

Además del incremento salarial, el Ejecutivo provincial propuso reabrir la negociación en diciembre de 2026, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, la posibilidad de una nueva mejora hacia fin de año dependerá de la evolución de las conversaciones y de los recursos disponibles para afrontar los compromisos salariales y el pago del medio aguinaldo.

Los reclamos por la sobrecarga laboral

Uno de los puntos centrales de la propuesta dirigida a los docentes es el compromiso de avanzar en medidas para simplificar las tareas administrativas que se desarrollan en las escuelas. Se trata de un reclamo reiterado de los gremios, que vienen planteando la necesidad de reducir la carga burocrática que recae sobre los trabajadores de la educación.

En ese sentido, la Provincia propuso que las escuelas primarias y secundarias puedan optar por reemplazar el boletín en papel por el informe emitido a través del Boletín Digital. También se contempla que los establecimientos de nivel inicial y primario puedan utilizar un aplicativo digital para registrar la asistencia diaria, con la emisión de una planilla consolidada en reemplazo del registro en soporte papel.

La propuesta incluye, además, continuar con las modificaciones del Régimen Académico del nivel secundario, profundizar el trabajo para avanzar en la consolidación del Convenio Colectivo de Trabajo Docente y modificar el acuerdo paritario de licencias parentales de junio de 2023. En este último punto, se plantea incorporar una licencia por vinculación previa al otorgamiento de la guarda con fines de adopción.

La negociación con los estatales

En paralelo, la Provincia obtuvo el aval de UPCN y de los sindicatos agrupados en Fegeppba para la misma propuesta salarial. El esquema contempla un 3% en octubre y otro 3% en noviembre, siempre sobre la base salarial de septiembre.

Desde Fegeppba estimaron que los aumentos otorgados durante el año alcanzarán un acumulado del 26%, sujeto al impacto de las recategorizaciones previstas en un acuerdo paritario anterior. La organización también reclamó avanzar con el pase a planta permanente de trabajadores que se encuentran en condiciones de precariedad laboral.

Por su parte, el secretario gremial de UPCN, Juan Pablo Martín Oyarzábal, consideró que se trata de un “ofrecimiento mejorable” que no resuelve los reclamos de fondo, aunque sostuvo que representa un avance en el contexto financiero que atraviesa la Provincia.

Con los estatales ya posicionados a favor de la propuesta, la atención se concentra ahora en la decisión de los gremios docentes. La respuesta del sector determinará el próximo paso de una negociación que, de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo, volverá a abrirse en diciembre.