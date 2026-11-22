La caída de los bonos argentinos volvió más difícil una de las tareas centrales del Gobierno para 2027. El Tesoro necesita dólares para afrontar sus vencimientos y, cuanto más caro resulta emitir deuda, mayor es la presión para cubrir los pagos con recursos propios. Si parte de esos dólares sale de las reservas, el Banco Central pierde margen para responder a una mayor demanda de divisas justo cuando el dólar mayorista marca un récord nominal y se amplía la brecha con las cotizaciones financieras.

El riesgo país que mide JP Morgan subió 117 unidades hasta los 1.052 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025. Los bonos Globales perdieron en promedio 3,5% en la rueda y 6% en la semana. En lo que va de 2026, los títulos públicos en dólares acumulan una caída de alrededor del 17%.

La corrección internacional y las tasas altas en Estados Unidos explican parte de la presión vendedora. A ese contexto se suman dos factores locales que inciden en el precio de la deuda argentina: la desaceleración de las compras de divisas y la incertidumbre por las elecciones presidenciales de 2027.

EL COSTO DE REFINANCIAR

Un riesgo país de 1.000 puntos básicos equivale a una prima de unos diez puntos porcentuales sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con tasas estadounidenses cercanas al 5% anual, esa referencia ubica el costo teórico de una emisión argentina en torno al 15%.

A ese nivel, refinanciar los vencimientos mediante la colocación de nuevos títulos se vuelve más difícil. Las provincias y las empresas también enfrentan condiciones más exigentes para conseguir fondos.

El primer compromiso importante será el pago de US$ 4.500 millones a bonistas privados en enero. Algunas estimaciones del mercado ubican las necesidades adicionales de financiamiento de 2027 en al menos US$ 8.000 millones.

La refinanciación de operaciones REPO del Banco Central por US$ 6.000 millones permitió trasladar vencimientos hasta septiembre de 2028. La caída de los bonos utilizados como garantía, sin embargo, puede elevar las exigencias de cobertura en efectivo y encarecer esa vía de financiamiento.

Al mismo tiempo, el Central compra divisas a un ritmo menor. Hasta el 13 de noviembre, las compras netas promediaron US$ 32 millones diarios, frente a US$ 66 millones en octubre y US$ 77 millones en el promedio anual.

Gabriel Caamaño, economista de Outlier, explicó que usar reservas para pagar deuda le quita liquidez en moneda extranjera al BCRA y puede aumentar la presión cambiaria. En ese escenario, el Central tendría que seguir comprando para reponer al menos parte de los dólares utilizados.

LA BRECHA Y EL IMPACTO SOBRE EL CRÉDITO

El dólar mayorista subió $15 en la rueda, un 1%, y cerró en $1.580. En la semana avanzó $36,50, un 2,4%, el mayor ajuste semanal desde junio. En noviembre acumula una suba de $46, equivalente al 3%. El minorista del Banco Nación aumentó $10, hasta $1.595, y el promedio de venta relevado por el BCRA quedó en $1.601,32.

La demanda de cobertura se reflejó con más fuerza en las cotizaciones alternativas. El blue avanzó $35 hasta $1.675, el MEP llegó a $1.685 y el contado con liquidación alcanzó $1.788.

Entre el CCL y el mayorista hubo más de $200 de diferencia, con una brecha cercana al 13%, la más amplia desde abril de 2025. Si la presión cambiaria se sostiene, el encarecimiento de los insumos importados y de otros costos dolarizados puede trasladarse a los precios y dificultar la desaceleración de la inflación.

Una mayor dolarización de carteras también puede reducir la demanda de instrumentos en pesos y presionar sobre las tasas que pagan las familias y las empresas.

El deterioro de los bonos repercute además en las acciones. Nery Persichini, de GMA Capital, explicó que el riesgo soberano integra la tasa con la que los inversores calculan cuánto valen hoy las ganancias futuras de las empresas. Cuando esa tasa sube, cae la valuación bursátil y se encarece el financiamiento, incluso para compañías con balances sólidos.

Persichini señaló que los bonos perdieron un 20% de su valor desde julio y que el Merval acumula una baja del 36% en dólares durante 2026.

El analista financiero Christian Buteler afirmó que el nivel del riesgo país aleja el regreso a los mercados voluntarios de crédito y que, ante la carga de vencimientos, esa distancia se traduce en mayor inestabilidad financiera.

Si repuntan las compras de divisas o baja el costo de emitir deuda, el Gobierno ganará margen para afrontar los pagos de 2027. Si persisten las tasas exigidas por el mercado y el menor ritmo de compras del Central, cada vencimiento pondrá más presión sobre los dólares disponibles para sostener la estabilidad cambiaria.