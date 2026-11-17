Los activos financieros argentinos iniciaron la semana bajo presión vendedora. En una rueda marcada por la cautela de los inversores, las cotizaciones cambiarias registraron leves alzas y el riesgo país volvió a repuntar, en sintonía con un retroceso generalizado tanto en los títulos públicos como en la renta variable local.

En el segmento cambiario, el dólar oficial minorista en las pizarras del Banco Nación avanzó $5 respecto del cierre previo y finalizó la jornada en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta. Por su parte, en el mercado informal, el dólar blue acompañó la tendencia alcista de manera moderada y se negoció en torno a los $1.570 para la punta compradora y $1.590 para la vendedora, manteniendo una brecha acotada respecto de la referencia oficial.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con pérdidas de hasta 3%, lo que impulsó al riesgo país —el índice elaborado por el banco JP Morgan— a escalar 25 unidades hasta ubicarse en los 855 puntos.

Según operadores de la plaza porteña, los títulos locales acusaron recibo de un doble frente de incertidumbre: por un lado, los shocks externos que mantienen selectivos a los capitales emergentes; por el otro, la cautela frente a los indicadores de actividad económica doméstica, que moderan el apetito por el riesgo en el corto plazo.

La misma tónica negativa se trasladó a la renta variable. En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice líder S&P Merval retrocedió 3,10%, afectado por una toma de ganancias generalizada en los papeles bancarios y energéticos. En Wall Street, los certificados de empresas argentinas (ADRs) replicaron el mal humor de la plaza local y cerraron la rueda con mayoría de bajas.