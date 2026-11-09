Dos detenidos: un falso bombero y otro por amenazas al pontífice

Un hombre que circulaba en moto fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires junto al escenario montado en el barrio porteño de Palermo, donde estará el papa León XIV, tras hacerse pasar por bombero voluntario y por tener un permiso de circulación apócrifo. Fuentes policiales informaron que el sujeto de 27 años también dijo luego que era turista, al tiempo que portaba “un Handy y una sirena de patrulleros trucha”.

La detención se produjo entre la calle John Kennedy y la Avenida Del Libertador, en inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos y donde está el escenario central para el Sumo Pontífice, cuando el sospechoso circulaba en moto y fue parado con fines identificatorios. Allí, presentó documentación apócrifa y dijo que era bombero voluntario de Vuelta de Rocha, al tiempo que también exhibió una autorización para circular en la zona exclusiva falsa. Además, la patente de la moto simulaba ser la de un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación, distintas credenciales.

Intervino el Juzgado Federal número 1, a cargo de María Servini, que dispuso la detención del hombre en calidad de incomunicado por falsificación de documento público e intimidación pública, además del secuestro de la moto.

El primer caso

Un día antes, otra persona fue detenida por amenazas de muerte contra el papa León XIV, en el marco de su visita al país, informó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Según el comunicado oficial, la detención se realizó a partir de información producida por la Subsecretaría de Operaciones del organismo, que fue aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.

El procedimiento fue concretado en menos de 24 horas desde que se obtuvo información sobre la amenaza y fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que interviene en la causa.