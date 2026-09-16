Dos grupos nacionales se disputan la privatización de la estatal AySA

El Gobierno informó que avanza en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). El anuncio se dio luego de que se abrieron ayer los sobres con los ofrecimientos de los grupos empresarios que buscan quedarse con el 90% del paquete accionario de la compañía.

Las dos firmas que se presentaron fueron los consorcios argentinos Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A y de Roggio ROAS S.A.U. y otros.

Según la información publicada en la plataforma Contrat.Ar, solo dos de las 17 empresas interesadas se presentaron en esta instancia. Ahora, las ofertas serán analizadas por la comisión de evaluación de acuerdo con las condiciones previstas en el pliego.

Luego, los grupos que cumplan con los requisitos del pliego quedarán habilitados para presentar la oferta económica, y recién ahí se definirá al ganador, que será el que ofrezca el mayor número.

En principio, la fecha de apertura de las propuestas estaba prevista para fines de agosto, luego de que algunas empresas solicitaran más tiempo para completar la documentación requerida.

“El futuro operador estará obligado a cumplir con las obligaciones de inversión de más de U$S2.000 millones en 5 años, que implicarán una expansión y mejora en la calidad del servicio prestado”, informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo en la red social X.