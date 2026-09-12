Dos ministros en el predio de la Base Naval Integrada de Ushuaia

El Gobierno amplió la comitiva que viajó a Ushuaia para recorrer el proyecto de la Base Naval Integrada y sumó legisladores nacionales y jefes militares. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvieron además un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, el camporista Gustavo Melella.

La actividad tuvo como eje la inspección del predio donde se desarrolla la base, pero la incorporación de autoridades políticas, parlamentarias y militares le agregó una dimensión más amplia.

De la reunión participó también la vicegobernadora, Mónica Urquiza, quien en junio pasado integró la delegacion argentina en la sesión anual del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas en la que Argentina obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas.

El Gobierno busca mostrar respaldo institucional a una de las principales obras incluidas en la estrategia que Javier Milei anunció por Malvinas.

Participaron el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, mientras que no viajaron los titulares de las tres Fuerzas Armadas. La delegación estuvo encabezada por Quirno y Presti.

También se sumaron legisladores nacionales de Tierra del Fuego. La lista incluyó a Santiago Pauli, Miguel Rodríguez, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca.

El encuentro con Melella tuvo lugar al mediodía. No hubo una conferencia de prensa ni una presentación formal posterior: el núcleo de la jornada fue la recorrida por el área destinada al proyecto.

La comitiva llegó a Ushuaia alrededor de las 11.30 y regresó a Buenos Aires cerca de las 17. Tampoco está prevista, hasta ahora, una reunión con autoridades militares de Estados Unidos.

La visita buscó marcar, además, un cambio de etapa. Quirno aseguró que, después del trabajo conjunto entre Cancillería y Defensa, el Gobierno pasó “del planeamiento a la ejecución” y adelantó que la recorrida servirá para definir los próximos pasos de la Base Naval Integrada.

Vigilancia La intención oficial es que la Base Naval Integrada funcione progresivamente como uno de los nodos de ese sistema de vigilancia, concentrando información producida por distintos medios y permitiendo cruzar datos sobre movimientos marítimos y aéreos en la región. La intención oficial es que la Base Naval Integrada funcione progresivamente como uno de los nodos de ese sistema de vigilancia, concentrando información producida por distintos medios y permitiendo cruzar datos sobre movimientos marítimos y aéreos en la región.