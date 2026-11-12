“Dos papas argentinos, uno nacido aquí y el otro, adoptivo”

Tras concluir una intensa agenda pastoral en territorio argentino y emprender vuelo rumbo a Perú para continuar con su gira sudamericana, el papa León XIV publicó un emotivo mensaje de despedida en sus cuentas oficiales de redes sociales. En el texto, el Sumo Pontífice agradeció las muestras de afecto recibidas durante su estadía y dejó una definición que resonó con fuerza entre los fieles locales al trazar un puente simbólico con su antecesor, el papa Francisco. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó el líder de la Iglesia Católica poco después de dejar el país, sintetizando el clima de cercanía que marcó sus encuentros multitudinarios y actividades oficiales.

El pasaje central de la publicación estuvo dedicado a sellar su lazo personal e institucional con Argentina, evocando la figura de Jorge Bergoglio. “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, escribió León XIV, en clara alusión al origen porteño de su predecesor y al cálido recibimiento que él mismo experimentó a lo largo de su visita apostólica.

La publicación concluyó con una despedida cargada de afecto —“¡Hasta siempre mi querida Argentina!”—, cerrando así el capítulo de un viaje apostólico de fuerte peso simbólico y pastoral.